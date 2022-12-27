Первый в России хмелеуборочно-сушильный комплекс создадут в Чувашии в 2023 году

В следующем году Чувашия выпустит первый в России хмелеуборочно-сушильный комплекс. Опытный образец планируется создать к началу уборки нового урожая. Об этом говорилось на совещании по вопросам развития отрасли хмелеводства, которое прошло накануне под председательством Главы республики Олега Николаева.

«Санкции в отношении России открывают перед нами новые возможности. Это касается и хмелеводства как национального бренда», – подчеркнул руководитель региона.

Он отметил, что сегодня подобной техники попросту нет в стране в достаточном количестве. При этом их потребность оценивается в соотношении 1 на 30 гектаров. И только в Чувашии необходимо иметь четыре таких комплекса.

«Под производство и реализацию техники разрабатывают отдельную программу», – добавил Олег Николаев.

чувашинформ.рф.