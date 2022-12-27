Минтруд напомнил о выходных в январе

Выходные, которые совпали с нерабочими или праздничными днями, переносятся на другие дни. Так, 1 января, воскресенье, переносится на, 24 февраля, пятницу, а 8 января, воскресенье, — на 8 мая.

В Роструде напомнили, что отдых в такие дни не влечет уменьшения заработной платы. Работники, получающие оклад, отработав месячную норму рабочего времени, получат ту же самую зарплату вне зависимости от того, есть в календарном месяце праздничные дни или нет.

Если оклад не установлен, например, сдельщикам, за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение, размер которого устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом.

Источник: rg.ru.