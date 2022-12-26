Шесть муниципалитетов Чувашии получат 152 млн рублей на расселение из аварийного жилья

И.о. председателя правительства Чувашии Михаил Ноздряков подписал постановление о распределении между шестью муниципалитетами 152,6 млн рублей на расселение граждан из аварийного жилья.

Наибольшую сумму получит Шемуршинский район – 70,2 млн рублей. Шумерле выделят 46,8 млн рублей, Чебоксарам – 13,5 млн рублей. Ибресинскому муниципальному округу профинансируют 12,4 млн рублей. Менее всего получат Урмарский и Моргаушский муниципальные округа – 5,1 млн и 4,3 млн рублей соответственно.

Отметим, что речь идет о расселении многоквартирных домов, которые были признаны аварийными до января 2017 года.

чувашинформ.рф.