Фермерская продукция появится во всех городах Чувашии

«Мы планируем открыть как минимум в городах Чувашии мини-рынки, где большое количество фермеров могут быть представлены на постоянной основе.

Глава республики подтвердил намерение и далее продвигать фермерскую продукцию, совершенствовать меры государственной поддержки. «У нас большие планы по созданию широкой линейки продвижения фермерской продукции. Предлагаем идею создания агромаркета, чтобы у фермеров была возможность представить свою продукцию в одном месте, в том числе через организацию фуд-корта, логистических центров для хранения готовый продукции для доставки в другие регионы, — обозначил Олег Николаев.

Олег Николаев предложил также делать упор на платформу дистанционной продажи, чтобы продукцию шире продвигать за пределами региона. Уже сегодня продукты с сети «Фермерский островок» включены в инфраструктуру доставки «Яндекс Еда».

Справочно:

Проект «Фермерский островок» реализуется при поддержке Правительства Чувашской Республики совместно с федеральной торговой сетью «Пятерочка». К нему могут присоединяться местные производители, продукция которых сертифицирована и не продается в федеральных торговых сетях. Потенциальные поставщики могут подать заявку на участие в «Фермерском островке» через Цифровую платформу МСП.РФ от федеральной корпорации МСП. Всего в Чувашской Республике зарегистрировано 69 микропредприятий, подходящих под условия программы.

В Чувашии оказывается грантовая поддержка фермеров. Ею могли воспользоваться как фермеры, имеющие опыт сельхозпроизводства, но у которых не хватало собственных ресурсов для наращивания производства (грант «Семейные фермы»), так и граждане, ведущие ЛПХ (гранты «Начинающий фермер», «Агростартап» и «Перспектива»). Учитывая высокую востребованность грантов «Агростартап», в 2022 году вдвое увеличен объем его финансирования путем введения республиканского механизма в дополнение к федеральному, что позволило увеличить в 2 раза количество вовлеченных в сельскохозяйственное производство.

В 2021 году была введена новая республиканская форма господдержки (без участия федерального бюджета) в форме гранта на развитие перспективных направлений: сыроделие, ягодоводство, тепличное овощеводство (грант «Перспектива»).

На грантовую поддержку малых форм хозяйствования (не считая субсидий) за 2012—2022 годы направлено порядка 2,5 млрд рублей. Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и хозяйствами производится более 54% от всей продукции сельского хозяйства. В общем объеме сельскохозяйственного производства доля фермеров выросла с 7,5% в 2012 году до 14,4% в 2022 году. Как результат, посевные площади в КФХ только за последние 6 лет выросли на 19,3%, поголовье КРС – на 54,4%.

В 2022 году введены республиканские механизмы по гранту семейным фермерам и гранту на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Второй год Минсельхозом Чувашии совместно с Россельхозбанком и Чувашским аграрным университетом реализуется образовательный проект «Школа фермера», который ставит целью научить создавать и вести рентабельный бизнес в сельском хозяйстве.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.







