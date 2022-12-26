О пользе фруктов и овощей в зимний период

О пользе употребления фруктов и овощей, особенно в зимний период, знают все. Однако, многие недооценивают их положительные качества. Давайте разберемся, чем же все-таки полезны фрукты и овощи.

В растительных продуктах содержится огромное количество витаминов, минералов, клетчатки и других веществ, способных укреплять иммунитет человека, защищать организм от различных инфекций и заболеваний.

Большим плюсом является содержание в овощах и фруктах антиоксидантов – веществ, которые замедляют процесс старения организма. Употребление этих продуктов обеспечивает человеку крепкое здоровье, энергичность и привлекательность.

Овощи и фрукты – источник клетчатки, особенно полезной для работы кишечника. Эти сложные углеводы не перевариваются организмом, но «вычищают» из него все ненужное. Употребление в пищу клетчатки также снижает риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Фрукты могут служить полезной заменой сладостям. В них содержится не так много сахара. Зато есть вода, минералы и клетчатка, которая тормозит его всасывание.

Еще одно положительное качество овощей и фруктов – низкая калорийность. Благодаря этому овощи и фрукты являются неотъемлемой частью многих диет и лечебного питания людей, страдающих избыточным весом.

Овощи и фрукты очень важно употреблять тем, кто занимается умственным трудом, а также пожилым людям. Антиоксиданты, входящие в состав плодов, препятствуют повреждению клеток мозга и служат отличной профилактикой атеросклероза и болезней Альцгеймера и Паркинсона.

Есть проблемы со зрением? Ешьте яркие корнеплоды. В них содержатся витамины С, Е и бета-каротин, которые препятствуют развитию катаракты и защищают сетчатку глаз.

Люди, которые едят фрукты и овощи каждый день, почти не страдают депрессией. А все потому, что в них содержатся антиоксиданты, фолиевая кислота и селен. Последние усиливают выработку серотонина — гормона «хорошего настроения».

Ешьте фрукты и овощи каждый день и будьте здоровы!

О пользе употребления фруктов и овощей, особенно в зимний период, знают все. Однако, многие недооценивают их положительные качества. Давайте разберемся, чем же все-таки полезны фрукты и овощи.

В растительных продуктах содержится огромное количество витаминов, минералов, клетчатки и других веществ, способных укреплять иммунитет человека, защищать организм от различных инфекций и заболеваний.

Большим плюсом является содержание в овощах и фруктах антиоксидантов – веществ, которые замедляют процесс старения организма. Употребление этих продуктов обеспечивает человеку крепкое здоровье, энергичность и привлекательность.

О других полезных свойствах фруктов и овощей читайте на нашем сайте: https://shum-mmc.med.cap.ru/press/2022/12/20/8-serjeznih-prichin-estj-frukti-i-ovoschi-kazhdij-

Источник: shum-mmc.med.cap.ru.