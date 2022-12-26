В ШКЦСОН прошли новогодние представления для детей-инвалидов, детей из многодетных семей и детей мобилизованных граждан

24 и 25 декабря в Шумерлинском комплексном центре социального обслуживания населения прошли новогодние представления для детей-инвалидов, детей из многодетных семей и детей мобилизованных граждан.

Дети танцевали, пели, читали стихи, веселились вокруг елки вместе со сказочными героями. В сказочном сюжете не обошлось без происков Бабы Яги и Кощея Бессмертного. Символ наступающего нового года – Кролик помог Деду Морозу и Снегурочке создать у детей и родителей новогоднее настроение и подарить веру в чудо!

Жена мобилизованного Ада Н. отметила: «Организация новогодних представлений для детей – добрая и очень нужная традиция в учреждении. Желаю сотрудникам, родителям и детям крепкого здоровья, праздничного настроения, исполнения всех заветных желаний!».

Источник: gshum.cap.ru.