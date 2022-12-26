Врач-травматолог предостерегает от детских травм

Ежегодно в зимний период увеличивается количество случаев детского травматизма. Родителям нужно быть настороже.



«Если Вы доверили ребенку самостоятельно спуститься с горки на санках или тюбинге, обязательно проверьте спуск вместе с ним: нет ли на пути кочек, трамплинов, веток и торчащих коряг. Кроме того, убедитесь, что склон никто не пересекает, чтобы не столкнуться с другими детьми, — советует врач-травматолог детской поликлиники Новочебоксарского медицинского центра Геннадий Павлов. — Объясните детям, что ни в коем случае нельзя кататься с горок вблизи автомобильных трасс и железнодорожных путей».



Также необходимо научить ребенка правильно падать. Врач напоминает основные правила: в гололед нельзя держать руки в карманах – это нарушает баланс и равновесие тела, удержаться на льду в такой позе крайне сложно; если падения не избежать, нужно постараться сгруппироваться и падать на бок. Внимание нужно уделить и обуви — хороший, в меру твердый протектор с глубоким рисунком обеспечит наилучшее сцепление с ледяной дорогой.



Еще одна головная боль для многих взрослых – это новогодние петарды и другие пиротехнические изделия. Продавать их лицам до 18 лет строго запрещено, однако часто дети идут на различные ухищрения или же просят родителей и взрослых знакомых купить петарды. «Обязательно расскажите детям, что пользоваться пиротехникой опасно и часто она срабатывает не так, как нам хочется, — продолжает Геннадий Павлов. — Запуская петарду, нельзя стоять под деревом, у стены, рядом с товарищами, стрелять с руки, направлять траекторию полета в сторону прохожих, животных, построек. Нельзя запускать петарды в помещении».

Если же всё-таки случилось так, что вы или ваш ребенок получил травму, то незамедлительно обратитесь за медицинской помощью.



А. Иванова.