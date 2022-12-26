Более 107 млн звонков поступило в единую службу 122 за два года работы

На днях были подведены итоги работы Правительства страны по организации обратной связи с гражданами и работе колл-центров службы 122 в регионах. Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко сообщил,что в 2022 году была проделана большая работа. Удалось в сжатые сроки развернуть ключевые инструменты по поддержке и информированию граждан в связи с частичной мобилизацией. При этом «механизм совместной работы министерств, ведомств и регионов на площадке Координационного Центра доказал свою эффективность».

Дмитрий Чернышенко отметил: «С 2020 года на единую службу 122, организованную по поручению Президента России Владимира Путина, поступило более 107 млн звонков, из них 59 млн только в этом году. Пик пришелся на февраль, когда в стране фиксировался высокий уровень заболеваемости „Омикроном“. С начала частичной мобилизации по поручению Председателя Правительства Михаила Мишустина в кратчайшие сроки было организовано информирование граждан по волнующим их вопросам через колл-центры 122 и ресурсы „Объясняем.рф“. Сегодня все субъекты строго соответствуют нормативам работы службы. Горячая линия 122 за этот период обработала порядка 2 млн звонков».

В колл-центры службы 122 были направлены 735 ответов на актуальные для граждан вопросы. Также эти ответы оперативно размещались на портале «Объясняем.рф». На портале госуслуг были развернуты сервисы: прием жалоб по вопросам частичной мобилизации, получение мобилизованными мер поддержки, а также запись в добровольцы.

Одним из ключевых источников новостей о проведении частичной мобилизации для граждан стал портал «Объясняем.рф». За время существования раздела «Частичная мобилизация» на сайте зафиксировано более 50 млн просмотров, суммарный охват постов в соцсетях составил 239 млн.