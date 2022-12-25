В Чувашии в текущем году появилась новая мера господдержки – предоставление субсидий на развитие личных подсобных хозяйств, ведение которых осуществляют граждане, применяющие социальный налоговый режим «Налог на продажный доход», в режиме пилотного проекта через Минсельхоз республики.

Средства господдержки предоставляются гражданам в виде возмещения расходов на обеспечение прироста производства овощей открытого грунта, картофеля, молока, на развитие мясного скотоводства, овцеводства и козоводства, а также на приобретение коров и коз, семени племенных быков-производителей, сельхозтехники и оборудования, минеральных удобрений, материалов для занятия пчеловодством.



Главное условие этой поддержки — регистрация в качестве самозанятого в налоговых органах. Для этого нужно скачать приложение «Мой налог» на телефон или планшет и пройти в этом приложении регистрацию, т.е. никаких визитов в налоговый орган. Самозанятыми могут быть как безработные граждане, люди пенсионного возраста, так и работающие по основному месту работы (при условии, что продукция не реализуется основному работодателю), кроме муниципальных и госслужащих. Например, если сельчанин работает по основному месту работы (в сельском клубе, больнице или школе) и одновременно ведет ЛПХ, то есть реализует избыток молока, мяса, овощей, картофеля, меда и т. д., то в таком случае препятствий для регистрации в качестве самозанятого нет, сферы деятельности здесь не пересекаются.



Размер налога составляет 6 % от выручки – в случае, если покупателями продукции являются юридические лица, и 4 % — если покупатели физические лица. К тому же Налоговым кодексом предусмотрен налоговый вычет до 10 тыс. рублей, т.е. размер налога будет составлять 4 % при расчетах с юрлицами и 3 % при расчетах с физлицами. Преимущество данного вида налогообложения: нет отчетов и деклараций, чек формируется в приложении, можно не платить страховые взносы (пенсионное страхование осуществляется в добровольном порядке), легальная работа без статуса ИП, налоги исчисляются автоматически в приложении, выгодные налоговые ставки, простая регистрация через интернет.



Можно взять сразу несколько субсидий по разным направлениям, лимит на одного человека – полмиллиона рублей ежегодно. Благодаря субсидиям хозяйству может вернуться до 70 тыс. рублей за корову и до 5 тыс. рублей за козу, а также 40 % за сельхозтехнику и материалы для пчеловодства.

По состоянию на 21 декабря 2022 года в Шумерлинском муниципальном округе данной мерой господдержки воспользовались 11 человек из 7 территориальных отделов, всего самозанятые получили порядка 1,8 млн рублей субсидий. Наиболее востребованы следующие направления: на содержание коров и овец (частично возмещены затраты на 49 коров на 329 тыс. рублей и на 13 овец — на 6,5 тыс. рублей); на приобретение кормов (затрачено 380,8 тыс. рублей на покупку сена и зерна); на приобретение коров (5 получателей субсидии закупили 9 коров на 630 тыс. рублей); на приобретение сельхозтехники и оборудования (5 получателей приобрели 13 единиц сельхозтехники на 805 тыс. рублей). Всего самозанятыми округа приобретено живности, кормов, сельхозтехники и оборудования на сумму более 3,7 млн рублей.



Главной задачей администрации Шумерлинского муниципального округа на ближайшие 3 года является развитие малых форм хозяйствования на селе. Владельцев личных подсобных хозяйств – самозанятых необходимо активнее вовлекать в решение задач по организации сбыта и переработки сельскохозяйственной продукции, чтобы селяне могли получить дополнительные доходы и повысить качество жизни.



За справками и консультациями по вопросу предоставления субсидии можно обратиться в отдел сельского хозяйства и экологии округа (тел. 2-13-61) и в администрации территориальных отделов сельских поселений.



А. Мостайкин, зам. главы – начальник отдела с/х и экологии администрации Шумерлинского МО.