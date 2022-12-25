Проекты благоустройства Новочебоксарска, Алатыря и Шумерли победили во Всероссийском конкурсе

Все три представленных Чувашией проекта получат федеральное финансирование для их реализации: в Новочебоксарске будет благоустроена Ельниковская роща, в Шумерле – Парк им. 50-летия Пионерской организации, в Алатыре – историческая часть города в границах ул. Горшенина, ул. Ленина и пл. Революции. Сумма выигранных грантов составила 276,8 млн. рублей. На церемонии награждения победителей Конкурса в Москве Чувашию представлял министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашской Республики Павел Данилов.«Было крайне приятно услышать на церемонии награждения сразу три города Чувашии среди победителей – в общей сложности они получат 276,8 млн. рублей для осуществления заявленных проектов. Такие проекты дают толчок для развития комфортной среды, туризма и даже экономики населенных пунктов по всей России, особенно в малых поселениях, где 80 миллионов рублей — просто неподъемная сумма для благоустройства одной территории. За шесть лет проведения ежегодного Конкурса Чувашии удалось представить 8 проектов-победителей», – рассказал Павел Данилов.Новочебоксарск подал заявку на Конкурс впервые, в результате став одним из победителей в категории малых городов с численностью населения от 100 тыс. до 200 тыс. человек с проектом благоустройства Ельниковской рощи – единственного лесного массива в черте города. Для реализации проекта-победителя из федерального бюджета выделяется 106 млн. рублей. Роща была выбрана в качестве территории для благоустройства большинством голосов горожан.Шумерля победила в категории малых городов с численностью населения от 20 тыс. до 50 тыс. человек с проектом благоустройства площади, прилегающей к Парку им. 50-летия Пионерской организации, получив для его реализации 90 млн. рублей из федерального бюджета.Алатырь вошел в число победителей в категории исторических поселений с проектом благоустройства исторической части города в границах ул. Горшенина, ул. Ленина и площади Революции – для его реализации из федерального бюджета выделяется 80,8 млн. рублей. На самой площади появится памятник Ивану Грозному, а над совершенствованием и трансформацией всей территории предстоит провести масштабную работу.Описание победивших проектов республики – в материале Минстроя Чувашии.«Это – седьмой внеочередной конкурс проектов по благоустройству комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, по итогам которого отобрано 80 победителей. Таким образом, по итогам теперь уже семи конкурсов отобрано 800 проектов победителей из 603 муниципальных образований в 81 субъекте Российской Федерации, – пояснил вице-премьер Правительства России Марат Хуснуллин. – Дополнительный конкурс, проводится в этом году в связи с поручением Президента РФ об увеличении финансирования в 2 раза – до 20 млрд. рублей в год. Во исполнение поручения общее количество победителей увеличено со 160 до 240 ежегодно. К участию в Конкурсе приглашены города с населением от 100 до 200 тыс. человек. Также были сняты ограничения по участию в конкурсе в отношении победителей прошлых конкурсов. Благодаря таким изменениям участвовать в конкурсе могут порядка 95% городов страны».В августе 2022 года победителями от Чувашии в VI Конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды стали город Цивильск и село Порецкое, получив по 70 млн. рублей на реализацию заявленных проектов.Совсем недавно была завершена реализация победивших в V Конкурсе проектов благоустройства «Парка им. 50-летия Пионерской организации» в Шумерле и Центрального парка «Геометрика» в Козловке.