На чужих ошибках надо учиться

Нарушения коррупционного характера, которые вскрыты в муниципальных образованиях, лягут в основу ежегодных обзоров и будут доведены до специалистов, ответственных за антикоррупционную политику в учреждениях и органах власти. Такое предложение начальника

Управления ФСБ России по Чувашской Республике Альберта Савинцева поддержал Глава региона Олег Николаев в ходе недавнего заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Чувашской Республике.

В 2022 году в рамках проверок, организованных прокуратурой Чувашской Республики, проведен выборочный анализ работы по вопросам противодействия коррупции в Аликовском, Батыревском, Вурнарском, Цивильском районах, в Алатыре и Шумерле. По результатам выявлено основание для более 35 антикоррупционных проверок муниципальных служащих. Выявлено несоответствие 45 муниципальных правовых и иных актов, регулирующих вопросы противодействия коррупции, требованиям федерального антикоррупционного законодательства и др.



Всего в текущем году в органах местного самоуправления выявлено 1152 нарушения антикоррупционного законодательства, в целях их устранения принесено 397 протестов на незаконные правовые акты. В суд направлено 26 исковых заявлений, внесено 539 представлений. По результатам их рассмотрения 458 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, 21 лицо – к административной ответственности за совершение коррупционных правонарушений, по направленным органами прокуратуры в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ материалам возбуждено 1 уголовное дело.



Источник: cap.ru.