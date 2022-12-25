В Шумерле прошло «Образовательное воскресенье»

Очередное «Образовательное воскресенье» в Шумерле прошло в стенах школы № 6. С приветствиями и пожеланиями плодотворной работы к активистам РДШ образовательных учреждений города обратились директор школы, председатель Шумерлинской городской территориальной избирательной комиссии Светлана Сазонова, глава администрации города Валерий Шигашев, депутат городского Собрания депутатов Елена Голованова, муниципальный куратор проекта «Навигаторы детства» Людмила Бочарова.



Работа на площадках велась по четырём блокам. На площадке информационно-медийного направления выступила корреспондент газеты «Вперёд» Ольга Дмитриева. Ребята узнали о профессии журналиста, поучаствовали в заданиях на знание русского языка, приняли участие в ролевой игре.



О военно-патриотическом воспитании с ребятами беседовал преподаватель ОБЖ Дмитрий Новичков, рассказавший участникам «Образовательного воскресенья» о применении общевойскового защитного костюма.



Площадка по личностному развитию разделилась на две части: на первой тренер ФК «Шумерля», депутат городского собрания Алексей Селезнев и защитник ФК «Шумерля» Денис Баторшин ознакомили ребят с Всероссийским проектом «Футбол в школе». На второй площадке личностного развития ребята занимались финансовой грамотностью под руководством учителя истории и обществознания Марии Хальковой.



В режиме избирательного участка работала площадка гражданской активности под руководством председателя Шумерлинской городской территориальной избирательной комиссии Светланы Сазоновой. Здесь участники ознакомились с работой участковых избирательных комиссий изнутри, побывали в роли членов УИК, наблюдателей и избирателей.

Ольга Дмитриева.







