В Чувашии определили лучших глав муниципалитетов по работе в соцсетях



Центр управления регионом Чувашской Республики составил рейтинг глав администраций городских и муниципальных округов по ведению личных страниц в социальных сетях.

По итогам второго полугодия среди городских округов лидерами стали Денис Трифонов (г.Алатырь), Валерий Шигашев (г. Шумерля), Дмитрий Пулатов (г. Новочебоксарск) и Денис Спирин (г. Чебоксары). Их работа в соцсетях оценена наивысшими баллами.

Также среди муниципальных образований лучшими стали аккаунты глав администраций Цивильского, Батыревского, Янтиковского и Вурнарского районов.

«Соцсети прочно вошли в нашу жизнь. Поэтому руководителям муниципалитетов важно развивать аккаунты в соцсетях, ведь именно там черпают информацию многие жители», — прокомментировала руководитель ЦУР Чувашии Татьяна Немцева.

Отметим, аналогичный анализ уже проводился в 1 полугодии текущего года. Как и ранее, к исследованию привлекались не только сотрудники ЦУР, но и внешние эксперты. Среди них: SMM-специалист Наталия Дедушкина и помощник министра сельского хозяйства Чувашии Татьяна Загоскина.

Профильные специалисты оценивали активность должностных лиц в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и Telegram по 10 критериям. Среди них — представленность в соцсетях, оформление аккаунта, контентная политика, живой язык, периодичность, качество видео- и фотоматериалов, прямые эфиры, новая искренность, обратная связь и количественные показатели.

Напомним, с 1 декабря этого года вступил в силу закон о госпабликах. Теперь органы власти и их подведомственные учреждения должны вести официальные аккаунты в социальных сетях.