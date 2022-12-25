Выгодно ли увольняться перед новым годом?

Если работник принял решение уйти по собственному желанию, то двухнедельный срок уведомления закончится в период новогодних каникул. Праздничные дни входят в две недели отработки, поясняет эксперт по трудовому праву, юрист hh.ru Татьяна Нечаева.

Каждый рабочий день имеет свою цену — разную в зависимости от месяца. Треть января – нерабочие дни. Сами праздничные дни не оплачиваются, но стоимость рабочего дня получается дороже. Уволиться в январе — значит потерять возможность получить больше денег за меньшее количество рабочих часов. Не самый рациональный вариант, если сотрудник еще не нашел новую работу.



Если сотрудник уже нашел новое место работы, то выгоднее будет попросить оформить трудовые отношения именно с 1 января. Иначе будет считаться, что сотрудник отработал неполный месяц и зарплата будет ниже.



Еще один нюанс может быть связан с премированием. Довольно частая практика в компаниях — выплата годового бонуса. Часто в договоре или локальном акте указывается, что премия не выплачивается, если работник уволен на момент выплаты премии.

А. Севостьянова.