Энергетики были и будут нужны всегда

Сегодня мне как «последнему из могикан» можно вспомнить о тех далеких днях, когда по воле судьбы я был свидетелем той неподдельной радости, пришедшей в наши края вместе с большой энергетикой. Как же радовались люди «лампочке Ильича» в 25 Вт, которая вытеснила лучину и керосин!

Это надо было видеть! Да, мне ведь приходилось в начале шестидесятых участвовать и в электрификации Сеченовского, Пильнинского районов в бригаде сергачского СМУ. До сих пор перед глазами такие милые зверьки – суслики, обитатели засурских степей, по которым мы тянули сети.



А массовая электрификация в Чувашии началась с середины 60-х, хотя подстанция «Шумерлинская» была пущена в 1961 году, питалась по двум цепям 110 кВ «Канаш-Шумерля». Все заводы были подключены к этой подстанции. Но комбинат и «Большевик» имели собственные турбогенераторы, которые некоторое время работали параллельно с энергосистемой. Вот такая краткая предыстория.

Но как же не терпится сказать добрые слова об энергетиках той поры, которые бескорыстно помогали нам чем могли! Ведь у них возможности были большие. Как не вспомнить тут А.П. Голованова, И.Г. Блохина, А.А. Линского, А.Н. Шестопалова, Е.П. Фоминского, П.П. Титова и многих других. Хотя и мы не оставались в долгу. Наша единственная в округе лаборатория по первому звонку (как скорая) выезжала к ним на помощь.



Но вернемся в шестидесятые. Ведь никакой техники! Был один мерин Васька, но я его не застал, зато в его конюшне нашел интересные приказы горкоммунхоза того времени. Еще помню, как из туннеля выезжали обозы «золотарей» конторы очистки. Там было семь лошадей и большая конюшня. Об остальном я подробно рассказал в своей книге. Похоже, она удалась. Хотя начальству города в ней не нашлось места и оно «закусило удила»: как же их не заметили?



Пришло время вспомнить наших лихих верхолазов – одно загляденье, никаких лишних движений! А мне это было так близко и понятно, ведь я, кажется, из бахвальства изображал «ласточку» на верхушке анкерной опоры. И этот аромат высоты до сих пор не выветрился. Наши ребята много раз занимали первые места на зональных соревнованиях на звание «Лучший электромонтер». Но подготовка к ним была основательная – и теоретическая, и практическая. Молодцы и только!

Случилось так, что все три источника питания — «Шумерлинская», «Венец» и «Северная» — оказались в одном углу города, вдобавок «Венец» стал загорожен железной дорогой. По этой причине сетевики были вынуждены плести свои «тенета», создавая слабенькие, но резервы. Получилась довольно сложная схема электроснабжения.



Недавние события с отключениями вновь обнажили слабые места, которые накапливались годами вследствие поверхностного подхода к проблемам. Не позавидуешь оперативному персоналу ШГЭС! Более сотни ТП, многие километры воздушных и кабельных линий, «раненые» в результате стихийных раскопок кабели, ведь город весь изрыт…



Неплохо бы кому-то разобраться, что же важнее: переосвещенные окраины или гнилые опоры с исхлестанными проводами (Октябрьская, Ленина). Кто займется «занимательной арифметикой»?

Но хватит о мрачном, праздник всё же! А энергетики были и будут нужны всегда. Беспроводного способа передачи энергии в обозримом будущем не видно. Хотя энергетика шагнула далеко вперед: новые приборы, оборудование, материалы, технологии. Значит, нужны умелые руки и светлые головы.



Мне ж остается поздравить от души всех причастных к этой важнейшей отрасли с праздником. Вы же даете свет, тепло, уют в наши дома. Пусть о вас помнят не только во время праздников. Здоровья вам, согласия и добра в ваши семьи и, конечно, надежды на лучшее! С наступающим Новым годом!



А. Лосев.