Храним и множим традиции

Провожая 2022 год, Год культурного наследия, вспоминается множество ярких событий Детской школы искусств № 1.

Школа активно участвует во всероссийских проектах, что позволило в 2022 году провести в Шумерле уникальные культурные мероприятия. Например, благодаря победе в проекте «Поэтическая мастерская Александра Шаганова» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив состоялся яркий творческий вечер российского поэта-песенника Александра Шаганова. В рамках реализации проекта «Антология игр народов России», поддержанного Президентским фондом культурных инициатив, для школьников города проведена обширная межнациональная программа «Антология детских песен народов России». Исключительным для шумерлинцев стал и концерт-презентация победителей проекта «Новые авторы и исполнители детских песен», поддержанный Фондом президентских грантов, на котором ребята исполнили совершенно новые песни, написанные в этом году. Всё это было реализовано в сотрудничестве с творческой командой из Москвы под руководством Эдуарда Дмитриева и Константина Мулина.



Незабываемым культурным событием и бесценным подарком стал концерт-встреча в Детской школе искусств с известным российским пианистом, композитором и певцом Денисом Мажуковым. И, как заверил Денис Алексеевич, это не последняя встреча на шумерлинской земле.

Концертные программы оперной и концертной певицы Татьяны Фуртас и пианистки Светланы Заломновой, преподавателей и студентов Казанской консерватории, концерт ансамбля народных инструментов «Крещендо» Чувашского государственного института культуры и искусств, показ художественно-документального театрализованного представления «Жизнь и свет Марфы Трубиной» режиссера Алексея Болдырева надолго запомнятся зрителям как праздник музыки, таланта, исполнительского и актерского мастерства.



В течение года состоялись и большие городские программы обучающихся ДШИ. Это концерт «Во имя памяти героев», концерт вокально-хоровой музыки «Наполним музыкой сердца», концертная программа к 106-летию со дня рождения Шумерли. А сколько еще было отдельных концертных номеров на мероприятиях, прошедших как в нашем городе, так и в Шумерлинском округе!

В 2022 году впервые в городе в нашей школе, ставшей официальной площадкой республики, проведен Всеобщий музыкальный диктант. Не теряет популярности и Всероссийский изобразительный диктант. Уже четвертый раз юные художники города участвовали в ИЗО-диктанте на базе ДШИ, которая имеет статус инновационной площадки по направлению «Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного искусства». В этом году ДШИ стала площадкой и для проведения диктанта Победы.



На протяжении года Детской школой искусств был реализован проект «Имена Чувашии – имена России», посвященный Году выдающихся земляков в Чувашской Республике. Проведено 12 мероприятий.



Художественно-выставочная деятельность запомнится экспозициями «Мой город. Перекресток времен» и «Люди моего города. Лица Шумерли» в городской картинной галерее. Обе выставки объединяли в себе работы профессиональных шумерлинских художников, педагогов и детские рисунки обучающихся образовательных учреждений.



В целях выявления одаренных детей в области искусства Детская школа искусств стала организатором четырех конкурсов. Это XI Открытый городской конкурс изобразительного искусства «Моя Россия – моя страна!» им. В.И. Сапожникова, открытый городской конкурс «Песни, опаленные войной», открытый зональный конкурс юных исполнителей «Сурские узоры», II Городской конкурс рисунка «Мой город. Перекресток времен», III Городской конкурс рисунка «Зимние краски».



Гордость школы – наши талантливые ученики! В этом году 15 обучающихся стали победителями XII Республиканского форума «Одаренные дети Чувашии-2022» (всего в базе данных одаренных детей Чувашской Республики находятся 26 обучающихся ДШИ). Отдельно хочется отметить Василия Маркина, обучающегося по классу баяна, который стал обладателем именной премии «Перспектива» музыковеда, проректора Российской академии музыки им. Гнесиных, профессора, доктора искусствоведения, доктора психологических наук Д.К. Кирнарской. В этом году, как в прошлые годы, есть в ДШИ и стипендиаты: Александр Сливницын, Василий Маркин, Александра Никулина — стипендиаты Главы Чувашской Республики; Дмитрий Ильин, Федор Расулов, Александра Милина, Андрей Сергеев, Анна Чебутаева — стипендиаты главы администрации Шумерли.

Лауреатами и дипломантами международных конкурсов и фестивалей в этом году наши ребята становились более 200 раз, на всероссийском и межрегиональном уровнях – более 90 раз, на республиканском – 100 раз.



Значительные творческие результаты обучающихся стали возможны благодаря профессиональному педагогическому коллективу. В школе работают 10 преподавателей, которые находят время не только на учебно-воспитательную жизнь школы, но и на активное участие в мероприятиях профессионального сообщества. Учителя результативно участвуют в конкурсах профмастерства. По итогам 2022 года на международном уровне педагоги ДШИ становились победителями 8 раз, 16 раз побеждали на всероссийском и межрегиональном уровнях. Среди значимых конкурсов можно выделить, что ДШИ — лауреат всероссийского фестиваля с международным участием «Краски Чувашии-2022», конкурса профмастерства им. Геннадия Волкова, республиканского конкурса на лучшее мероприятие, посвященное Неделе чувашского языка и культуры.



Являясь базовой ступенью трехуровневой системы художественного образования, ДШИ проводится большая профориентационная работа с обучающимися. За этот год было организовано 8 встреч с проведением мастер-классов по различным видам искусства с преподавателями Казанской государственной консерватории им. Жиганова, Чувашского государственного института культуры и искусств, Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева, Чебоксарского музыкального училища им. Ф.П. Павлова, специалистами Чувашского государственного художественного музея.



2022 год для Детской школы искусств № 1 г. Шумерли был юбилейным – 65 лет со дня ее основания. Школа по-прежнему хранит и множит традиции отечественного художественного образования, проводит масштабные творческие проекты, объединяя профессиональное, детское и родительское сообщество. А как иначе? Ведь наша школа входит в 50 лучших Детских школ искусств России!



О. Суркова, директор ДШИ № 1.