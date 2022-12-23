Ходарцам очень нужны врач и аптека

Недавно в редакцию газеты обратился житель Ходар с жалобой на невозможность

попасть к врачу непосредственно на селе. Выехав на место, мы поняли, что для

ходарцев это очень наболевший вопрос, ведь буквально за несколько минут

к стихийному собранию присоединились несколько человек.

Конечно, похвастать тем, что получают медпомощь, не выезжая из деревни, могут жители далеко не каждого населенного пункта. Но ведь ходарцам есть с чем сравнивать! Они до сих пор помнят, как радовались, когда у них открыли больницу.



«В то время здесь принимали не только терапевт, детский врач и стоматолог. Работал дневной стационар, можно было ходить на капельницы, на физиотерапию, пройти флюорографию, посетить гинеколога», — вспоминает пенсионерка Ольга Антоновна. И в сердцах добавляет: «А сейчас наш терапевт одна что ли на весь район? В Юманаях работает, в Шумерле работает, в Ходарах работает… В среднем конкретно у нас получается раз в неделю. Приезжает только тогда, когда может».



Проблему обостряет и то, что в деревне не работает аптека. А ведь в былые времена там продавалось всё необходимое. «Однажды мне понадобился активированный уголь, по всей улице, у всех искала, ни у кого не оказалось. Из-за 4-рублевого угля поехала в Шумерлю», — делится пенсионерка.



«Действительно, за каждым лекарством приходится ездить в город. А знаете, каково это больным людям? Недавно болели одновременно с мужем. Хорошо, что выручила приятельница, работающая в Шумерле, и привезла лекарства, — продолжила тему еще одна жительница Ходар Зоя Васильевна. — Хорошо, если есть свой транспорт, а как быть остальным?»



Численность населения Ходар составляет более 450 человек, сельского поселения — более 930. Достаточно крупная сельская территория. Но круг обслуживаемых в сельской амбулатории пациентов намного шире. За помощью обращаются жители Юманайского, Егоркинского, Торханского, Туванского сельских территорий, подсказывают ходарцы.



«Мы все — и жители Ходар, и соседних деревень — ратуем за то, чтобы наша больница заработала полноценно. Чтобы здесь ежедневно дежурил хотя бы один врач. И нам очень нужна аптека», — от имени всех подытожила Зоя Васильевна. Она отметила, что по другим направлениям на селе, к счастью, всё хорошо: без воды и света люди не сидели, дороги очищаются вовремя. Только эту больницу, которую в свое время построили с большим трудом, надо бы возродить и сделать в ней ремонт — ведь ступеньки при входе совсем небезопасные, да и крыша протекает.



Удастся ли в ближайшее время принять какие-либо меры по поднятым вопросам? Постараемся узнать в Шумерлинском ММЦ и напишем в следующем номере газеты.

Татьяна Александрова.