22 декабря в городском музее состоялось мероприятие «СССР: люди, события, факты», посвященное 100-летию со дня основания Советского Союза.

30 декабря 1922 года I Съезд Советов СССР утвердил Декларацию и Договор об образовании СССР. В связи с этим изменилось административно-территориальное устройство страны: губернии, уезды, волости были преобразованы в области, районы, сельсоветы. Создались национальные автономные республики, области, округа и районы. ЧАССР являлась частью этой могущественной страны с 1925 года.



100-летний юбилей – хороший повод для выражения творческой мысли в осмыслении событий, ставших столь значимыми в мировом масштабе. Обучающиеся школы № 2 Мария Кочнева, Полина Сокол, Матвей Угодин, Александр Кутин, Юлия Кузьмина, Елизавета Витвинова, Артем Киселев и Анна Чебутаева выступили с докладами о разных исторических страницах советского прошлого страны. Руководителями проекта стали педагоги школы Маргарита Сивохина и Олеся Гладкова.

Послушать выступления школьников, погрузиться в период советской эпохи собрались в музее члены Совета ветеранов, педагоги, представители различных общественных организаций.



В честь памятной исторической даты обучающиеся 4А класса школы № 2 преподнесли музею подарок – фотоброшюру «Становление Чувашской АССР: эпоха в рисунках современных детей».

Марина Ветликова.