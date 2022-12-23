Сказочная зимняя Москва ждет жителей Чувашии в гости

Столица России — именно тот город, где каждый найдет себе занятие в зимние каникулы. Насыщенная культурная программа, множество развлечений для детей и взрослых, прогулки по празднично украшенным улицам и заряд новогоднего настроения — все это ждет гостей в Москве. Добраться до зимней сказки из Чувашии можно несколькими вариантами: на автомобиле, поезде или самолете.

А чтобы зимний отдых прошел с пользой и порадовал приятными впечатлениями предлагаем его спланировать заранее. Поможет вам в этом наша подборка самых интересных событий и развлечений столицы.

ТОП-5 незабываемых событий:

— Новогодняя сказка «Щелкунчик». Она пройдет с 6 по 8 января в концертном зале «Зарядье». Постановка включает в себя оперу, балет и элементы циркового шоу, а живую игру артистов дополнят захватывающие спецэффекты.

— Ледовый спектакль Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз». Со 2 по 7 января во Дворце спорта «Лужники» на сверкающую арену выйдут герои всеми любимой истории.

— «Те самые ночные катания» на ВДНХ. Под открытым небом на самом большом катке страны можно мчаться по льду в выданных наушниках со специально подобранное музыкой, а можно просто наслаждаться морозной тишиной главной выставки.

— Новогодний квест для детей «В поисках подарков». «СоюзМультПарк» приготовил праздничное приключение для маленьких гостей. Стать участником квеста можно ежедневно до 8 января с 10:30 до 19:00.

— Рождественская сказка «Чудо горячего сердца» в храме Христа Спасителя. Музыкальный спектакль в самом большом храме России можно посмотреть сеансами до 8 января. Сюжет постановки строится вокруг вечных вопросов: как появляется зло и что может его победить, а по ходу спектакля зрители узнают множество интересных фактов — например, почему рождественскую ночь называют Светлой.

Узнать больше об этих и других мероприятиях новогодней Москвы можно на портале Discover Moscow по ссылке: https://discovermoscow.com/.