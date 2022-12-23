Преображайся, школа!

Как уже сообщала наша газета, в 2023 году основной корпус школы № 3 ожидает капитальный ремонт. В рамках мероприятий программы «Модернизация школьных систем образования» государственной программы «Развитие образования» на проведение работ выделено порядка 57 млн рублей.

Как сообщил газете директор школы Сергей Яргунин, ремонтные работы затронут буквально каждый уголок здания. В рамках капитального ремонта подрядчиком ООО «Траст-Строй» будут отремонтированы фасад и кровля здания, заменены оконные и дверные проемы, отремонтированы системы электро- и водоснабжения, водоотведения, заменены системы отопления и вентиляции.



Предстоящие работы станут логическим продолжением проделанного в 2021 году капитального ремонта старого здания школы 1936 года постройки. Завершающим аккордом ремонтных работ стало совсем недавно установленное утепление вентилируемого фасада из металлокассет. «Это прочный и долговечный отделочный материал, применяемый для навесных вентилируемых фасадных систем, — разъяснил газете директор школы. — Благодаря инновационным технологиям обработки металла они не боятся коррозии и ультрафиолетовых лучей. Металлокассеты обеспечивают сохранение тепла в холодное время года и препятствуют перегреву в летний период, что является важной составляющей системы поддержания температурного режима здания».

Добавим, что, кроме прочности и долговечности, отделочный материал обеспечил старому корпусу школы современный и очень симпатичный вид. А эстетическая составляющая здания, как известно, зависит, в первую очередь, от фасада.



Капитальный ремонт основного здания школы, стартующий уже в январе, внесет некоторые коррективы в учебный процесс. С 10 января школьники будут учиться в двух учреждениях: 1-2, 5-11 классы останутся в стенах родной школы, ученики 3а, 3б, 3в, 4а, 4б, 4в отправятся за знаниями в школу № 1.



После проведения капитального ремонта школа полностью преобразится, приобретет не только новый внешний вид, но и содержание, подчеркнул директор. На сумму 12 млн 628,5 тыс. рублей обновится школьная столовая, в классах появятся новые парты, стулья, шкафы, интерактивное оборудование и оргтехника, мастерская для мальчиков будет оснащена 20 комплектами современных верстаков, спортзал пополнится спортивным инвентарем — мячами, лыжами и пр. Новейшее оборудование появится в кабинете географии, в кабинеты ОБЖ и начальных классов поступит цифровая лаборатория.



В ближайшее время школа также планирует реализацию проекта по благоустройству территории, для чего проведена топосъёмка участка. По всему периметру школьного двора будет установлено новое ограждение и усилена антитеррористическая защищённость.

Все ремонтные работы планируется завершить к началу нового учебного года.

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Алла Салаева:

«Синхронизация ресурсов федерального, регионального и муниципальных бюджетов позволит нам менее чем за пять лет привести в качественный вид все школы республики с износом более 50 процентов. Это не просто ремонт, а тотальная перезагрузка в технической и содержательной части. Такого комплексного подхода с точки зрения безопасности, тепла, комфорта для детей, таких программ никогда еще не было. Работы, которые сегодня будут сделаны – это гарантия спокойной работы учителей и хорошего настроения детей на следующие 20 лет».

Ольга Дмитриева.