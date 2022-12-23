Поддержка детей мобилизованных в Чувашии обходится в 7 тыс. руб. в месяц

Поддержка каждого ребенка, чей отец попал под частичную мобилизацию, обходится региону в 6-7 тысяч рублей в месяц. Об этом в редакции «АиФ» сообщил глава Чувашии Олег Николаев.

«Каждый житель республики, попавший под частичную мобилизацию, получил единовременную выплату в 50 тыс. рублей. Сейчас их детей бесплатно кормят два раза в день горячим питанием в школах, каждому выплачивается именная стипендия от главы республики в размере 2 тыс. рублей в месяц, они бесплатно посещают занятия в учреждениях дополнительного образования, спортивные объекты, театры, музеи и другие учреждения культуры. За них платит бюджет республики, в среднем поддержка одного ребенка стоит 6-7 тыс. рублей в месяц», — сказал Николаев.

Также местные и республиканские власти в Чувашии подключаются к решению бытовых вопросов семей, попавших под частичную мобилизацию, помогают устраивать детей в детские сады, перечислил глава региона.

«На каждую семью попавшего под частичную мобилизацию составлен социальный паспорт. Все их потребности известны и первоочередные из них мы начинаем решать проактивно, еще до того, как семья к нам обратится», – заверил Николаев.

Для реабилитации раненых, вернувшихся из зоны СВО, Минздравом Чувашии разработан целый комплекс мер, чтобы они могли в кратчайшие сроки восстановиться и физически, и психоэмоционально, а затем вернуться к мирной жизни, отметил глава республики.

Военкоматы Чувашской республики в рамках частичной мобилизации призвали около 1% мобилизационного резерва региона, сообщил Николаев.

Источник: aif.ru.