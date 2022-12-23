Победители творческих конкурсов Минцифры Чувашии получили награды

Ежегодно в декабре Минцифры Чувашии чествует победителей творческих конкурсов среди журналистов и блогеров. 22 декабря в торжественной обстановке состоялось награждение лучших авторов двух из них: «Цифровая Чувашия» и «Чувашия против террора». Церемонию провели на уже ставшей традиционной площадке — в конференц-зале Чувашского отделения ПАО «Сбербанк».

Приветствуя участников мероприятия, заместитель министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Анна Иванова сообщила, что в этом году на конкурсы поступило 77 работ. «Хочу поблагодарить журналистов и блогеров за активное участие в конкурсах министерства. Спасибо нашим спонсорам - в этом году конкурс «Цифровая Чувашия» поддержали 6 IT-компаний, а также Ассоциация «ИТ-кластер Чувашской Республики. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество, благодаря которому мы будем выявлять и поощрять лучших авторов республики», — указала она.

Заместитель руководителя Минцифры Чувашии вручила дипломы победителям и призерам конкурса «Чувашия против террора», а представители ИТ-компаний передали дипломы и памятные призы лучшим авторам конкурса «Цифровая Чувашия».

Исполнительный директор Ассоциации по содействию развитию информационных технологий «ИT-кластер Чувашской Республики» Марина Мандракова призналась, что подведение итогов конкурса «Цифровая Чувашия» в этом году не обошлось без споров, победы были достойны многие авторы. «Обязательно пишите, рассказывайте на телевидении и радио об ИТ. Благодаря вам люди узнают, что «цифра» в Чувашии не стоит на месте, а стремительно развивается. Спасибо вам большое», — поделилась она.

Евгений Макагонов, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Чувашской Республике, отметил высокий уровень работ, представленных на конкурс «Цифровая Чувашия». «Было немало интересных публикаций о телекоме, телевизионных сюжетов, радиопрограмм. Мы всегда стараемся поощрить талантливых авторов. Очень не хватает в нашей отрасли просветительской работы, к примеру, острым стоит вопрос грамотности населения в плане кибербезопасности. Поэтому призываю каждого продолжать разъяснительную работу, особенно сейчас», — подчеркнул он.

Заместитель генерального директора ООО «КСБ-СОФТ» (Группа компаний «Кейсистемс») Иван Федоров поздравил призеров конкурса и пожелал им дальнейших успехов. «На самом деле у представителей ИТ-сферы и журналистов много общего. Будь то программист с исходным кодом программы или журналист со своим материалом, и в том, и другом случае наш главный инструмент для достижения результата — слово, а вместе с тем высокий уровень абстракции, творчества и креатива», - прокомментировал он.

Технический директор чебоксарского филиала ООО «Т2 Мобайл» Сергей Бодров поблагодарил авторов за качественные материалы об утилизации электронного мусора. «Номинация «Цифровизация и экология» нами выбрана неслучайно: наша организация несколько лет поддерживает программу по утилизации устаревших гаджетов и смартфонов. За последние два года было собрано более 17 тыс. устройств общим весом более полторы тонны. Успех проекта не обошелся без помощи массмедиа», — признался он.

Директор регионального отделения по Чувашской Республике ПАО «МегаФон» Михаил Русинов поблагодарил Минцифры Чувашии за партнерство и вручил награду победителю в номинации «Лучший IT-блогер», начинающему журналисту Надежде Макашиной. «Пожалуйста, не оставляйте начатое, пишите больше, создавайте достойную конкуренцию профессионалам. Я верю, что у вас все получится!» — обратился он к ней.

В свою очередь заместитель управляющего Чувашским отделением ПАО «Сбербанк» Олег Палтанкин указал на важность информирования жителей республики о преимуществах безналичной оплаты. «Сбер поддерживает развитие рынка качественной деловой журналистики и всегда открыт к общению с прессой. Все эти годы наш банк выступает надежным партнером конкурса и вручает специальную номинацию «Безналичная Чувашия». Одноименный проект ориентирован на снижение наличного оборота в республике. Важно отметить, что все товары и услуги, оплаченные безналично, возвращаются к жителям через модернизацию больниц, школ, строительство дорог и улучшение качества жизни. И мы считаем очень важно доносить это до жителей республики через публикации в СМИ и блогах», — сообщил он.

Отметим, прямой эфир с церемонии награждения можно посмотреть в официальном сообществе Минцифры Чувашии в ВКонтакте.

Фото Сергея Журавлева.

Минцифры Чувашии.