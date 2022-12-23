Онкологическая помощь стала ближе и доступнее

Под занавес года в Шумерлинском межтерриториальном медицинском центре открылся центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП).

Этого события с особыми надеждами, несомненно, ждали жители Шумерли, Шумерлинского муниципального округа, Порецкого и Красночетайского районов, кому приходится бороться с онкологическими заболеваниями.

Центр в Шумерле стал четвертым по счету, открытым в республике по региональной программе «Борьба с онкологическими заболеваниями» в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Посмотреть на получившийся результат и торжественно перерезать красную ленточку 21 декабря в ММЦ прибыли главный внештатный онколог Минздрава Чувашии Сергей Алексеев и главный внештатный специалист по паллиативной помощи и обезболивающей терапии Александр Мыциков (оба являются заместителями главного врача Республиканского клинического онкодиспансера), а также глава Шумерлинского МО Лев Рафинов.



Как отметил Сергей Алексеев, современный ЦАОП – это мини-онкодиспансер, работа которого строится по 4 направлениям: прием поликлинических больных, диагностика (база Шумерлинского ММЦ существенно усилена медицинским оборудованием), профилактика и паллиативная помощь онкобольным. Здесь будут проводиться химиотерапия по 20 схемам, биопсия. Для этих целей предусмотрены процедурный кабинет и дневной стационар. Обучающие семинары будут организованы не только для персонала ЦАОП, но и для всех врачей первичного звена медицинской помощи. Пациентов, нуждающихся в углубленном обследовании и специализированной, высокотехнологичной помощи по-прежнему будут направлять в республиканский онкодиспансер.



Прием пациентов врачи-онкологи уже ведут, открыта запись. Пока штат укомплектован не полностью, вместо первоначально названных 4 врачей работают 2: Татьяна Гришина, которая совмещает работу в Порецком филиале ММЦ, и молодой врач Анастасия Кологреева – уроженка Шумерли. На обслуживаемой ими территории 4-х муниципалитетов проживают 50 тысяч населения, из них более 2-х тысяч – диспансерные пациенты.



Именно их жизни и здоровье являются главными целями программы «Борьба с онкологическими заболеваниями», пациентов становится много и это — показатель выявляемости, то есть хорошей работы врачей, отметил, выступая на церемонии открытия, Александр Мыциков. ЦАОПы как раз и созданы для того чтобы своевременно, на ранних стадиях выявлять онкологические заболевания, профилактировать факторы риска.

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По информации главного врача Шумерлинского ММЦ Владимира Кутина, по статистике онкозаболевания приводят к смерти порядка 100 человек ежегодно (данные по г. Шумерле, Шумерлинскому муниципальном округу и Порецкому району).



В структуре причин смертности на первое место вышли заболевания желудочно-кишечного тракта, на втором месте – органов дыхания, у женщин – рак молочных желез и репродуктивных органов.



В половой структуре большая доля смертности приходится на мужчин – 65 случаев из 100.

Невнимание к своему здоровью, нежелание проходить ежегодную диспансеризацию, игнорирование тревожных симптомов или боязнь идти к врачу приводят к печальным результатам.

Наталья Игнатьева.