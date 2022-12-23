В Шумерле волонтёры организовали пункт сбора вещей для нуждающихся

В Шумерле волонтёры организовали сбор вещей, их сортировку, приведение в нормативное состояние, комплектацию и отправку нуждающимся в ДНР и ЛНР. Кроме того, организовали пошив белья для военнослужащих.

С деятельностью центра помощи «Шумерля.Быть добру!» ознакомился глава администрации города. Валерий Шигашев уточнил, нужна ли ещё помощь по дооснащению предоставленного общественникам помещения и пообещал, в случае необходимости, передать от себя лично оверлок и рабочий стол для пошива изделий.

«У нас достаточно разветвленная сеть волонтеров, работаем совместно с ребятами из Нижнего Новгорода, выстроена логистика по доставке гуманитарной помощи и сбора информации по нуждающимся. Будем признательны горожанам за предоставленные вещи. Желательно новые либо в малой степени износа», — прокомментировала ситуацию координатор проекта Наталья Пронина.

Центр помощи располагается в здании социальной защиты населения по адресу: проезд Мебельщиков, д.11. Контактные данные координатора: 89613475211. В Telegram создана группа «Шумерля. Быть добру!» https://t.me/shumarlyadobro

Сайт администрации г. Шумерли.