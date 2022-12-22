Чувашия получила 12 новых автомобилей скорой помощи￼

Сегодня на базе Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи состоялось вручение ключей от новых автомобилей, которые поступили в Чувашию по распоряжению Правительства Российской Федерации. 5 автомобилей скорой медицинской помощи «ГАЗель Next» и 7 автомобилей «Соболь-Бизнес», которые будут использоваться в сельских поселения и малых городах.

«Новые автомобили будут переданы на подстанции скорой медицинской помощи Ядрина, Канаша, Батырево, Цивильска, Новочебоксарска и Чебоксар. Медицинский салон спроектирован так, чтобы работа персонала была максимально удобной, а также комфортной для пациентов», — отметил заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр здравоохранения Владимир Степанов в своем телеграм-канале.

От качества и полноты оснащения автомобиля скорой помощи во многом зависит здоровье пациента до прибытия в отделение лечебно-профилактическое учреждение. Новый транспорт оснащен необходимым оборудованием для реанимации, интенсивной терапии и других мероприятий, оказываемых жителям при вызове скорой помощи.

Стоит отметить, что автомобили оснащены средством радиосвязи и системы ГЛОНАСС и GPS, с возможностью подачи сигнала тревоги, сейфом не ниже 1-го класса устойчивости к взлому или металлический либо изготовленный из других высокопрочных материалов контейнер для временного хранения медицинских препаратов, а также автомобильным видеорегистратором.

Минздрав Чувашии.