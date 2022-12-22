Утверждены условия единовременных выплат гражданам на случай возникновения ЧС

Воспользоваться такой поддержкой можно будет через портал госуслуг.

Олег Николаев подписал постановление Кабинета Министров Чувашской Республики, которым утверждаются порядок и условия осуществления единовременных денежных выплат гражданам в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Чувашской Республики.

Порядок принят в развитие системы оказания услуг в формате «социального казначейства». При возникновении чрезвычайной ситуации за получением помощи от государства можно будет обратиться через портал Госуслуги.

Гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций на территории Чувашской Республики, производятся следующие единовременные денежные выплаты:

— единовременная материальная помощь в размере 10 тыс. рублей на человека;

— финансовая помощь в связи с утратой ими имущества первой необходимости за частично утраченное имущество первой необходимости – 50 тыс. рублей на человека, за полностью утраченное имущество первой необходимости – 100 тыс. рублей на человека;

— единовременное пособие членам семей (супруге (супругу), детям, родителям и лицам, находившимся на иждивении) граждан, погибших (умерших) в результате чрезвычайной ситуации, – 1 млн рублей на каждого погибшего (умершего) в равных долях каждому члену семьи; а также гражданам, получившим в результате ЧС вред здоровью, с учетом степени тяжести вреда здоровью из расчета степени тяжести вреда (тяжкий вред или средней тяжести вред – в размере 400 тыс. рублей на человека, легкий вред – 200 тыс. рублей на человека).

Источник: cap.ru.