Сегодня в ДК «Восход» открылся многофункциональный конференц-зал

Событие посетили министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Светлана Каликова, депутаты Государственного Совета Чувашии Виктор Горбунов, Сергей Мельников и Леонид Пронин.



Понятие «многофункциональный конференц-зал» предполагает возможность использования одного и того же помещения для проведения мероприятий, абсолютно разных по назначению и целевой аудитории.



Современное помещение общей площадью 50 кв.м. будет функционировать как малый кинозал на 40 посадочных мест, как конференц-зал для деловых встреч, видеоконференций, вебинаров, как площадка малого театрального зала, как выставочное пространство, коворкинг-зона, социальная площадка. Новое пространство позволит коллективу «Восхода» реализовывать творческие и социальные проекты, направленные, прежде всего, на патриотическое и нравственное воспитание молодежи.

Реализация проекта стала возможной благодаря победе ДК «Восход» в конкурсе среди организаций, осуществляющих показ фильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел.



Средства на кинооборудование в размере 9 млн руб. выделены Фондом кино, поддержка в подготовке помещения на сумму 1 млн 903 тыс. руб. оказана Минкультуры Чувашии, 190 тыс. руб. выделены из местного бюджета.

Ольга Дмитриева.