В 2022 году более 52% жителей Чувашии занимаются физической культурой и спортом

Об этом министр физической культуры и спорта региона сообщил в ходе прямого эфира, который прошел в социальной сети ВКонтакте в официальной группе «Чувашская Республика».

Василий Петров отметил, что таких показателей удалось добиться в том числе и потому, что в регионе благодаря нацпроекту «Спорт – норма жизни» строятся новые спортивные объекты. Тем самым у жителей республики появляется больше возможностей приобщаться к активному образу жизни и оставаться в хорошей физической форме, а самым упорным – готовиться к покорению спортивного олимпа.

Отрадно, что в этом году спортсооружения появились сразу в нескольких муниципалитетах. Так, в селе Ишлеи Чебоксарского района был построен физкультурно-оздоровительного комплекса «Унга» с 25-метровым плавательным бассейном. В городе Мариинский Посад – стадион, а в Батыревском районе – спортивная площадка.

Помимо крупных спортивных объектов в Чувашии создаются и плоскостные сооружения, такие как площадки для сдачи норм ГТО. И если в 2022 году их планировали построить только в Аликовском, Канашском и Ядринском районах, то благодаря дополнительному финансированию ещё одну площадку ГТО установили и в республиканском физкультурно-оздоровительном центре «Белые камни».

«На каждой площадке ГТО установлено более 20 самых разных тренажеров и турников, которые подходят людям разного возраста и уровня физической подготовки. Но мы планируем, что площадка ГТО в «Белых камнях» будет задействована как в период летнего оздоровительного отдыха и спортивных тренировочных сборов, так и для проведения учебных сборов по основам военной службы, профильных смен военно-патриотической направленности», – пояснил Василий Петров.

Всего в Чувашии на сегодняшний день созданы 20 малых спортивных площадок для подготовки и сдачи нормативов ГТО. В 2023 году такие уличные спортивные объекты буду обустроены в Комсомольском, Мариинско-Посадском и Цивильском районах.

Министр также сообщил, что в 2022 года началась реализация нового федерального проекта «Бизнес-спринт», благодаря которому в республике появятся «умные» спортивные площадки. Это будут современные и комфортные места для занятий спортом с доступом к интернету.

Так, в ближайшие три года на территории Чувашии запланировано строительство трех «умных» площадок и одного модульного спортивного зала.

«Отличительная особенность новых спортивных объектов – их современность. Каждая площадка будет оснащена оборудованием для полноценных тренировок в шаговой доступности и точкой беспроводного доступа в Интернет. Кроме того, на каждом тренажере будет расположен QR-код, отсканировав который с помощью смартфона, физкультурник сможет получить инструкцию по индивидуальным тренировкам. Безусловно такие «умные» площадки внесут свой вклад в достижение целевых показателей федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» — увеличение количества регулярно занимающихся физической культурой и спортом до 70% к 2030 году», — резюмировал министр физической культуры и спорта Чувашии Василий Петров.