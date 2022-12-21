1021 житель Чувашии получил одобрение на участие в федеральном проекте «Цифровые профессии»

Университет 20.35 обнародовал статистику в разрезе субъектов России по рассмотрению заявлений граждан на участие в проекте «Цифровые профессии» в 2022 году. Согласно опубликованным данным, заявку на обучение подали 1928 жителей Чувашии, одобрение получил 1021 человек. Прием заявлений завершился 5 декабря.

Образовательный проект, который реализуется не первый год при поддержке проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпрограммы «Цифровая экономика», позволяет жителям России старше 16 лет получить дополнительное ИТ-образование бесплатно, со скидкой 50% и 75%. Всего на участие в проекте заявилось более 120 тыс. жителей страны.

«Получить ИТ-профессию за счет государственного бюджета – реальная возможность войти в ряды самых востребованных на рынке труда специалистов. Жители Чувашии это понимают, поэтому активно заявляются в проект. Цифры говорят сами за себя: если в прошлом году в республике освоили новую цифровую специальность лишь 142 человека, в этом году желающих уже в 7 раз больше», — отметила врио министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Екатерина Грабко.

Проект «Цифровые профессии» включает более 25 курсов от ведущих образовательных компаний и вузов России: «Python-разработка для начинающих», «Мидл фронтенд-разработчик», «Data Science: рекомендательные системы», «Java-разработка для начинающих», «Основы тестирования ПО» и другие. Это курсы Яндекса, Нетологии, GeekBrains, Университета Иннополис, Центра образовательных компетенций НТИ, Университета ИТМО и РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Возможность бесплатно освоить новую цифровую профессию предоставлена инвалидам и безработным, стоящим на учете в центре занятости. Скидку в 75% получили родители с детьми до 3-х лет с зарплатой ниже средней по региону, а также безработные, которые не стоят на учете в центре занятости. Скидкой в 50% могли воспользоваться родители с детьми до 3-х лет с зарплатой выше средней по региону, студенты высших учебных заведений, техникумов и колледжей, работники бюджетных организаций и граждане с зарплатой ниже средней по региону.

Вся информация о проекте «Цифровые профессии» и ответы на самые часто задаваемые вопросы по участию нем имеется здесь.

Минцифры Чувашии.