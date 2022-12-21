Состоялась премьера первого короткометражного художественного фильма службы кинематографии НТРК Чувашии

Национальная телерадиокомпания Чувашии представила общественности свой первый короткометражный художественный фильм «Элли Юрьев». Премьерный показ состоялся в Чувашском государственном художественном музее 20 декабря. В презентации фильма приняли участие вдова Элли Юрьева Галина Алексеевна, сотрудники Минцифры Чувашии, работники музея, не понаслышке знакомые с творчеством народного художника Чувашии, а также ученики Чебоксарской детской художественной школы №4 им. Элли Юрьева.

Кинокартина была подготовлена службой кинематографии НТРК Чувашии в рамках Года выдающихся земляков. Она рассказывает о периоде создания великим мастером государственных символов Чувашии. «Служба кинематографии в учреждении создана совсем недавно, а этот фильм – ее дебютная работа», — рассказал на презентации директор НТРК Чувашии Алексей Гурьянов.

Заместитель министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Анна Иванова в своем приветственном слове обратила внимание на то, что в кинематографии команда телерадиокомпании делает первые, но весьма уверенные шаги. «Этот фильм возвращает нас к историческому для Чувашии событию, периоду создания государственных символов республики. Тема непростая, но ребятам удалось воссоздать картину прошлого, привнеся в нее новое, современное, благодаря чему фильм будет интересен всем от мала до велика», - подчеркнула она.

«Я очень рад, что презентация фильма об уникальном мастере Элли Юрьеве проходит в стенах Чувашского художественного музея на фоне выставки его оригинальных иллюстраций к 115-летию поэмы «Нарспи» К.В. Иванова», — поделился директор музея Геннадий Козлов.

Рассказывая об идее создания фильма, его автор Ольга Пырочкина указала, что давно мечтала попробовать свои силы в новом направлении — игровом короткометражном кино. «Нам нужно было найти интересную человеческую историю, которую можно ярко показать в кадре, — отметила она. – В Год выдающихся земляков мы не могли не снять фильм об известном деятеле Чувашии и решили посвятить его Элли Юрьеву, ведь создание официальных герба и флага – важнейший этап в истории нашей республики и знать его автора должен каждый».

После просмотра фильма своими впечатлениями поделилась вдова Элли Юрьева Галина Алексеевна. Она поблагодарила команду НТРК Чувашии за то, что в качестве героя своего фильма они выбрали Элли Юрьева. «Фильм игровой и фильм получился! – подчеркнула она. - Большое вам спасибо и в добрый путь! Перед вами открывается широкое поле для деятельности, ведь в культуре чувашского народа еще столько всего непознанного и неузнанного, на что можно пролить свет», — отметила она.

Полная версия фильма «Элли Юрьев» доступна в официальной группе Минцифры Чувашии в ВКонтакте.

Минцифры Чувашии.