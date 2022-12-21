Итоги года – с жителями Чувашии

Олег Николаев проведет заключительную в 2022 году «прямую линию» с жителями республики.

Эфир состоится 27 декабря, начало – 18 часов.

Помимо ответов на наиболее волнующие вопросы граждан Глава Чувашии Олег Николаев подведет основные итоги, обозначит предварительные результаты развития республики в 2022 году.

Задать вопросы или оставить свои предложения можно заранее через специальную форму.

Во время прямой линии будет работать колл-центр, будет доступен по телефону: 565-100.

Трансляция пройдет в эфире Национального радио, Таван радио и в сообществе «Чувашская Республика» в социальной сети в ВКонтакте.

Помимо указанной прямой линии, всего за время руководства регионом Олег Николаев провел 14 прямых линий, в том числе три в 2020 году, пять — в 2021 году и шесть — в текущем году.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.