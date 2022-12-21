В Шумерле школьные баскетбольные команды награждены кубками КЭС-Баскет

20 декабря в универсальном зале ФОК «Олимп» состоялось награждение победителей и призеров команд-участниц муниципального этапа Чемпионата школьная баскетбольная лига «КЭС-Баскет 2022 – 2023 гг.».

Месяц назад школьные баскетбольные команды юношей и девушек оспаривали звание лучшей баскетбольной команды в нашем городе и вот только сегодня, из-за задержки поступления наградной атрибутики от организаторов соревнования, обладатели призовых мест получили свои награды.

Кубками и дипломами были отмечены юношеские команды гимназии №8, школы №2, школы №3, занявшие первое, второе и третье места соответственно. Так же кубками были отмечены и команды девушек гимназии №8, школы №2 и школы №1, занявшие первое, второе и третье места соответственно.

Были определены лучшие игроки турнира: Денисова Карина (школа №2), Речнова Софья (гимназия №8), Квашнин Иван (гимназия №8) и Шпагин Алексей (школа №2). Игроки в номинациях были отмечены дипломами.

Так же судейская бригада по проведению муниципального этапа во главе с главным судьей турнира Татьяной Яковлевой от главного организатора всероссийского школьного баскетбольного проекта были отмечены благодарственными письмами.

Источник: gshum.cap.ru.