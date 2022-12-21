В Шумерле отобраны проекты на следующий год по программе инициативного бюджетирования

Инициативное бюджетирование подразумевает решение вопросов местного значения при непосредственном участии граждан.

По программе инициативного бюджетирования конкурсной комиссией отобрано 5 проектов для реализации в следующем году.

Чуть более 4,6 млн рублей предусмотрено на устройство наружного освещения на улицах частного сектора города. 4,560 млн руб. – на реализацию проектов «Безопасное детство»: установка периметрального ограждения Центра детского творчества и видеонаблюдения в отделениях ЦДТ – главном здании, дартс-клубе «Универсал», спортивно-техническом отделе, естественнонаучном отделе; текущий ремонт асфальтового покрытия территории детского сада №1 «Золотой ключик». Почти 5 млн. рублей решено направить на текущий ремонт оконных блоков в детских садах. На благоустройство тротуаров к социально-значимым объектам – 4,4 млн руб. На благоустройство и планировку неиспользуемых земельных участков с последующим введением в хозяйственный оборот – 4,9 млн руб.

Общая же стоимость проектов с учетом софинансирования республики, города и жителей – 23,6 млн рублей.

gshum.cap.ru