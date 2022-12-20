Прими участие в олимпиаде «Безопасный интернет»

При поддержке нацпроекта «Цифровая экономика» и Минцифры России до 26 декабря для учеников 1-9 классов проходит онлайн-олимпиада «Безопасный интернет». На данный момент в Чувашии в ней приняли участие уже более 11 тысяч школьников, в том числе и 462 обучающихся города Шумерли и 182 ученика из Шумерлинского муниципального округа.

Активное участие в олимпиаде «Безопасный интернет» принимали ученики 7-9 классов школы № 6. Как отмечает учитель информатики А.В. Дыдыкина, на олимпиаде школьники проходили задания, моделирующие ситуации из жизни. С ними дети могут столкнуться при использовании гаджетов, имеющих доступ в интернет. Отрабатывались такие темы, как этика интернет-общения, безопасный поиск информации, совершение безопасных покупок. Было уделено внимание и алгоритмам действий при возникновении киберугроз.

Вот что говорит об участии в олимпиаде «Безопасный интернет» девятиклассница школы № 3 Ангелина Андрюшкина:

«Эта олимпиада учит безопасно вести себя в интернете, правильно использовать его возможности. Задания понятные, очень интересные и жизненные. Они связаны с ситуациями при совершении онлайн-покупок, с общением в соцсетях и мессенджерах. Думаю, что олимпиада весьма полезная и призываю всех принять в ней участие».

Принять участие в олимпиаде можно на сайте https://safenet.uchi.ru. После решения заданий, в зависимости от количества набранных баллов, участники получают дипломы победителей, похвальную грамоту или сертификат участника.

Подготовила Т. Александрова.







