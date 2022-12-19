ЦУР Чувашии обсудил вопросы обратной связи с главами муниципалитетов

В Мариинско-Посадском районе ЦУР Чувашии совместно с главами администраций районов и городов республики обсудили принципы и качество работы с обратной связью.

Для чего нужны обратная связь и работа с комментариями в социальных сетях? Что такое информационные риски и как их отрабатывать? Эти и другие вопросы были рассмотрены участниками деловой встречи.

Руководитель Центра управления регионом Чувашской Республики Татьяна Немцева подробно рассказала о работе с обратной связью, взаимодействии с аудиторией в соцсетях, а также представила итоги работы администраций в системе «Инцидент Менеджмент» и платформе «Госуслуги. Решаем вместе» (ПОС).

«В 4 квартале ЦУР зафиксировал, обработал и передал на исполнение порядка 8 тысяч сообщений в соцсетях, из них 68% сообщений были адресованы главам администраций, 32% — органам исполнительной власти. Через платформу «Госуслуги. Решаем вместе» жители направили более 3,5 тысяч обращений. Большая их часть поступила в министерства и ведомства. Необходимо перестроить работу по обратной связи, подойти к ней ответственно, продолжить качественно вести свои соцсети и работать с комментариями», —сказала Татьяна Немцева.

Также было озвучено, что коммуникация с жителями в социальных сетях и оперативные и качественные ответы на проблемные вопросы должны стать приоритетом деятельности чиновников.

«Со следующего года планируется ввести рейтингование показателей эффективности деятельности муниципалитетов. Обязательно будет оценка информационной открытости органов местного самоуправления. Работа с системами «Инцидент Менеджмент и ПОС будет учитываться», — отметил Руководитель Администрации Главы Чувашской Республики Вячеслав Борисов.

Во второй части мероприятия говорили об информационных рисках. Татьяна Немцева проинформировала, что при работе с рисками важно выявить фактор эскалации, проанализировать ситуацию, изучить вовлеченность аудитории. В завершении мероприятия все участники разделились на команды и в интерактивном формате разобрали два кейса по отработке потенциального инфориска.