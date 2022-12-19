Жители Чувашии могут получить в электронном виде 119 государственных услуг

Такая цифра была озвучена Министерством цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций накануне значимой даты: на днях отметил свое 13-летие портал госуслуг.

За прошедшие годы он стал действительно популярным ресурсом: на нем зарегистрировано более 100 миллионов учетных записей. Портал стал полноценной цифровой экосистемой, в которой можно получить комплекс услуг в разных жизненных ситуациях.

Сегодня жителям Чувашии на предоставляется в электронном виде 119 услуг, них 88 – массовых социально значимых, республика обеспечила 100%-процентное выполнение задачи по цифровизации этой сферы.

«Преимущества получения государственных услуг в электронном виде очевидны, — отметила врио министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Екатерина Грабко. - Взаимодействие граждан и государства постепенно сводится к проактивному режиму 24 на 7, когда во главе угла — принцип клиентоцентричности. Услуги и сервисы должны быть для гражданина понятными, простыми и удобными в получении».

Ели говорить о цифрах, то они достаточно внушительные. Сегодня на портале зарегистрированы более 917 тыс. жителей республики (это 89% населения старше 14 лет), причем 60 тыс. из них впервые стали пользователями госуслуг в этом году. Регулярно посещают портал в Чувашии больше 451 тыс. человек.

Помимо непосредственно получения услуг на портале можно и просто оставить обращения в адрес органов власти республики. Фиксируют и обрабатывают такие сообщения сотрудники Центра управления регионом Чувашской Республики, решение вопросов берется на контроль.

В Чувашии к платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» подключено 1523 организации, и за 11 месяцев 2022 года на платформу поступило больше 14 тыс. обращений. Наиболее популярны, по данным ЦУР Чувашии, темы коронавируса, состояния дорог, дворов и территорий общего пользования, состояния многоквартирных домов и выплат на детей от 3 до 7 лет.