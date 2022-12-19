В Чувашии появились 18 новых сертифицированных специалистов по тактической медицине и первой помощи

По поручению Главы Чувашии Олега Николаева 18 специалистов из трех подведомственных учреждений Минздрава Чувашии были направлены на курсы тактической медицины и первой помощи. Обучение было организовано за счет средств регионального бюджета. Пять дней врачи и фельдшеры Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи, преподаватели Чебоксарского медицинского колледжа и Института усовершенствования врачей отрабатывали базовое применение навыков оказания первой помощи и тактической медицины в полевых, экстремальных и иных жизнеугрожающих условиях. По итогам успешного прохождения итоговой аттестации всем обучающимся выданы сертификаты.

«Благодаря поддержке Главы Чувашии Олега Николаева в регионе появилось 18 новых сертифицированных специалистов по тактической медицине. Таким образом сегодня мы имеем все возможности для обучения на всей территории республики», — отметил заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр здравоохранения Владимир Степанов.

Каждый учебный день учащиеся проходили теорию, а после практику по заданным сценариям. В практической части занятий обучающимися были отработаны ситуационные задания, которые требовали быстрых и грамотных действий, а также сохранения психологической устойчивости.

«Умение оказать первую доврачебную помощь пострадавшим в экстремальных условиях — чрезвычайно важный и нужный опыт. Приобретенные навыки позволят нашим специалистам в дальнейшем обучать граждан, призываемых на срочную службу, мобилизованных, а также иные категории населения Чувашии», — говорит главный врач Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Ольга Краузе.

Директор Чебоксарского медицинского колледжа Елена Гурьева отметила, что в учебную программу учреждения будут внесены изменения, которые позволят студентам уделять больше времени на изучение тактической медицины и первой помощи.

Минздрав Чувашии.