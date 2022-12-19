Во Всероссийской олимпиаде «Безопасный интернет» приняли участие уже более 11 тысяч школьников Чувашии

При поддержке национального проекта «Цифровая экономика» и Минцифры России до 26 декабря для учеников 1-9 классов проходит онлайн-олимпиада «Безопасный интернет». К настоящему моменту в Чувашии проверили свои знания в области цифровой безопасности уже более 11 тысяч школьников.

Участие в олимпиаде абсолютно бесплатное. Интерактивные задания доступны, понятны и призваны научить детей безопасному поведению в Интернете, эффективному использованию его безграничных возможностей. В качестве заданий ребятам предлагается грамотно выйти из ситуаций, приближенных к реальным, при использовании гаджетов, браузеров и поисковиков, при онлайн-покупках и общении в соцсетях и мессенджерах.

«Одна из задач национального проекта «Цифровая экономика» — сформировать поколение, представители которого с раннего возраста легко используют цифровые технологии в повседневной жизни, а в будущем смогут развивать эти навыки в профессиональной деятельности и способствовать «цифровому прорыву» в нашей стране. У школьников масса возможностей получить знания в этой области. Например, в проекте «Код будущего» более 100 тысяч детей бесплатно изучат программирование, а базовые знания поведения в интернете они могут осваивать и проверять в онлайн-олимпиаде Безопасный интернет», – отметила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

«Всемирная сеть — часть нашей повседневной жизни, но она таит в себе массу опасностей. Задача взрослых – предотвратить ее негативное воздействие на детей, научить их ориентироваться в Интернете, отличать черное от белого. Всероссийская олимпиада «Безопасный интернет» — отличная возможность проверить, а также прокачать знания детей в области грамотного поведения в сети. Считаю важным принять в ней участие каждому школьнику Чувашии», - указала врио министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Екатерина Грабко.

Олимпиада доступна на сайте https://safenet.uchi.ru. Каждый школьник после решения заданий олимпиады, в зависимости от количества набранных баллов, получит диплом победителя, похвальную грамоту или сертификат участника.

Минцифры Чувашии.