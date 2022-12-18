Призвание длиною в жизнь

Лидия Романовна, наверное, могла бы стать журналистом или поэтом. Наделённая от природы красивым голосом, она прекрасно декламирует и поёт. Но делом всей её жизни, её призванием стало учительство, потому что учительство – это тоже своего рода искусство. Только труд этот более ответственный. Именно так, с чувством огромной ответственности, работала Лидия Романовна. Работа для неё стала домом, а дом – продолжением работы. Уважение к личности ребёнка, чуткое и заботливое отношение к каждому ученику были главными принципами в работе с детьми. Опекала она и нас, молодых учителей русского языка и литературы, пришедших в школу в 80-е годы. Очень скоро мы поняли, что посещение наших уроков Лидией Романовной — это прямая методическая помощь. Она тщательно анализировала наши уроки, предлагала нам разные варианты проведения того или иного момента урока, приглашала на свои уроки, делилась с нами своим богатым опытом, словом, учила правильно работать.

Лидия Романовна! Поздравляем Вас с юбилеем! Ваш труд благороден и неоценим. Здоровья Вам, бодрости духа и многих лет жизни!

Учителя русского языка и литературы школы № 2.

18 декабря Лидии Романовне Кочетковой исполняется 85 лет, из них 46 отданы детям, школе, молодым учителям, коллегам.

Быть учителем – это призвание, быть хорошим учителем – это талант.

Учитель! Сколько надо терпения и любви, чтобы не уставать проверять детские тетрадки, невзирая на почерк и ошибки? У Лидии Романовны есть всё, что присуще настоящему учителю: талант, душевная теплота, ум, чуткость, терпение и неиссякаемая энергия. У нее дар, обладать которым одновременно тяжело, почетно и прекрасно. Дар учить детей. Этим мастерством Лидия Романовна владеет в совершенстве!



Каждый ученик ответит, что знание русского языка делает человека грамотным, интеллигентным и обязательно пригодится в будущей работе. А знание литературы помогает стать душевно богатым человеком, учит мыслить, чувствовать и сопереживать.



Важная роль на уроках Лидии Романовны отводилась самоконтролю и самооценке, умению осознавать значение предстоящей работы, подведению итогов выполненной. На её уроках всегда царила особая обстановка, какой-то особый климат, атмосфера доверия, искренности и симпатии во взаимоотношениях учителя и ученика.



У каждого из нас свои воспоминания о школе, о первых отметках, о любимых занятиях и, конечно же, об учителях. О тех людях, которые оставили след в нашем сердце, образы которых сопровождают нас на протяжении всей жизни, вдохновляют на добрые поступки и служат опорой в трудную минуту.



Я выпускница 1987 года. Мои одноклассники с теплотой вспоминают школьные годы: «Каждый урок – это была какая-то новая история, постижение чего-то нового и интересного. Мы слушали затаив дыхание интересные рассказы о поэтах и писателях. Лидия Романовна — наша любимая учительница!»



У каждого из нас в памяти своя школьная тропинка. Проходят годы, и она становится большой дорогой – длиною в жизнь. И очень важно, кто идет рядом, кто открывает человеку окно в этот удивительный мир.



Лидия Романовна! Примите искренние слова уважения, любви, теплые поздравления и самые наилучшие пожелания. Здоровья Вам и благополучия!

Е. Коршунова.

Для Вас, Лидия Романовна!

Нина Самойлова: «Вы лучшая учительница! Здоровья Вам и теплоты!»

Валя Матвеева: «Вы преподавали нам жизнь!»

Света Арзамасова: «Моя любимая учительница!»

Роза Никитина: «Дорогая Лидия Романовна, Вы всегда были моей самой любимой учительницей. Вы лучшая!»

Таня Гольцова: «Мы принимали Ваши уроки всем сердцем. Задавали вопросы, искали ответы у А. Чехова, Л. Толстого … Читали, шелестели страницами. А Вы делали нас счастливее и сильнее, создавали вместе с нами наш мир. Лучшее, что в нем есть, рождено Вашей мудростью и любовью. Вы создали узы братства, которые мы храним все эти годы.

Благодарим Вас за всё и поздравляем с днем рождения!»

10 А класс, выпуск 1971 года.

«К доске пойдёт…» — знакомая со школьной скамьи фраза заставляла учеников со скоростью света вспоминать всё, что было услышано, увидено, записано на прошлом уроке. Да только в 11 А классе, на уроках Лидии Романовны Кочетковой, это было неактуально. Эта прекрасная женщина – настоящий энтузиаст своего дела. Уроки русского языка и литературы проходили очень интересно: учебный план был лишь небольшой частью того, что мы изучали. Очень часто занятия переходили в диспуты, участие в которых принимал весь класс.



Лидия Романовна не просто давала нам знания – она учила нас жизни. Знала характер, увлечения, мечты каждого из нас. Преподавала очень ярко и образно, рассказывала обо всем с восхищением и большой любовью, и эти чувства передавались всем ученикам.



Лидия Романовна была и остается очень искренним человеком. Неугомонная, ответственная, добросовестная, она и во внеурочное время всегда была с учениками. Она и сегодня с каждым из нас. Вместе с нами радуется успехам, переживает за неудачи. Каждому позвонит, поздравит с днем рождения, передаст привет и добрые пожелания родителям…



На встречах с ней мы вновь погружаемся в атмосферу далёких школьных дней, с интересом всматриваясь в свои проверочные работы, диктанты и сочинения, которые до сих пор бережно хранит Лидия Романовна.



Мы, 11 А класс, выпуск 2001 года («последыши»", как ласково, с особым трепетом называет нас Лидия Романовна), благодарим любимого учителя за то, что она учила не пасовать перед сложными задачами, находила слова поддержки в сложных ситуациях, с каждым проживала ту или иную ситуацию и после окончания школы остается каждому из нас настоящим другом и наставником.



Действительно, учат многие, а учатся у единиц.

С днём рождения, наша самая классная классная!

P.S. А отрывки из романа Михаила Лермонтова «Герой нашего времени» мы помним до сих пор.

Выпускники 2001 года.

В жизни каждого человека есть свой учитель, без которого всё дальнейшее могло бы не состояться. Для меня таким учителем, строгим и ласковым, мудрым и чутким, стала Лидия Романовна Кочеткова. С огромной благодарностью вспоминаю уроки русского языка и литературы, с которых не хотелось уходить. Спокойный голос, красивая, чистая русская речь, всегда ново, интересно, увлекательно — вот что так влекло меня на уроки любимого учителя. Как громко и торжественно Лидия Романовна могла похвалить, так и тактично, мягко могла пожурить.

А. Каширина (Андреева), выпускница 2001 года.

Прошло почти 50 лет, разбросало нас по жизни, но мы помним Лидию Романовну и не забываем ее интересные уроки, которые были не просто как изучение произведений, а уроки-размышления, диалоги, споры. Мы пели песни, слушали музыку, рассматривали картины. Лидия Романовна делала всё, чтобы позволить нам глубже проникнуть в творчество авторов.



На уроках русского языка как завороженные наблюдали, как Лидия Романовна красиво выводит на доске тему урока. И нам так хотелось научиться писать так же красиво. И нам это удалось. До сих пор пишем красиво, хотя редко приходится проявлять свое творчество.

Сейчас много говорят о воспитательной работе с детьми, много делают. Но нам было достаточно нашего классного руководителя. Прекрасный психолог, Лидия Романовна знала характер каждого из нас, умело направляла, помогая выйти из сложившейся ситуации.



Своей доброжелательностью, мудростью, авторитетом она покорила не только нас, но и наших родителей, которые не пропускали ни одного родительского собрания в школе.



Мы не видимся друг с другом годами, но Лидия Романовна для нас остается связующим звеном. Она помнит каждого из нас, знает, как мы живем, наши проблемы. Мы все знаем, что есть на свете человек, который не перестает беспокоиться и переживать за нас, ее любимых учеников.

Спасибо Вам, Лидия Романовна, за наш класс, за наши успехи.

Искренне желаем Вам крепкого здоровья на долгие годы.

Выпускники 1973 года.