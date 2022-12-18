На что обратить внимание при покупке рождественских ёлок

Новый год не за горами. В настоящее время для новогодних торжеств активно заготавливаются и реализуются ели и сосны. В преддверии Нового года специалисты Управления Россельхознадзора по Чувашской Республике и Ульяновской области советуют всем внимательно отнестись к покупке рождественского дерева.
Вот несколько советов, на которые надо обратить внимание при покупке:
- дерево должно быть свежим, пушистым и пахучим. От дерева не должен исходить резкий химический запах. Ель также не должна иметь в составе опасных для здоровья веществ. Чтобы убедиться в безопасности вечнозеленой красавицы, у продавца нужно попросить сертификат качества. Кроме того, у хорошей ели иголки слегка маслянистые на ощупь, а у старого дерева, веточки обламываются с сухим треском;
- осмотрите ствол на наличие плесени и грибков. Их быть не должно;
- выбирайте ёлку с ровным, достаточно толстым стволом без трещин. Дерево с тонким стволом не простоит долго.
- ветви должны быть гибкими. Если ветки сухие и ломаются при минимальном усилии – ёлку брать не стоит.
- иголки должны быть насыщенного изумрудного цвета, эластичными и крепко держаться на ветках. Ударьте стволом дерева о землю, или слегка потрясите ёлку — если иголки сильно осыпаются, это плохой признак.
- разотрите несколько хвоинок в ладонях — должен ощущаться характерный запах хвои. Сухая, пожелтевшая, крошащаяся хвоя и отсутствие аромата – признаки давно срубленного дерева.
Приобретать елку необходимо только в светлое время суток. Только так можно оценить целостность коры ствола, рассмотреть разветвления, пучки хвоинок, наличие ходов в стволе и насекомых в них.
Партии рождественских деревьев, поступивших на территорию Чувашской Республики из карантинной зоны, должны сопровождаться карантинными сертификатами.
Карантинная фитосанитарная экспертиза проводится с целью определения отсутствия (наличия) карантинных вредителей в регионах на территории, в которой установлена карантинная зона. В случае их отсутствия в подкарантинной продукции оформляется карантинный сертификат. Данная процедура необходима для предотвращения распространения вредных объектов на свободных от карантинных вредителей территориях.
Предпринимателям, осуществляющим вывоз рождественских деревьев в другие регионы и за рубеж, рекомендуется обратиться в отдел надзора в области карантина растений, за качеством зерна и семенному контролю Управления Россельхознадзора по Чувашской Республике и Ульяновской области для проведения досмотра груза и оформления фитосанитарных документов.