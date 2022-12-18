На что обратить внимание при покупке рождественских ёлок

Новый год не за горами. В настоящее время для новогодних торжеств активно заготавливаются и реализуются ели и сосны. В преддверии Нового года специалисты Управления Россельхознадзора по Чувашской Республике и Ульяновской области советуют всем внимательно отнестись к покупке рождественского дерева.

Вот несколько советов, на которые надо обратить внимание при покупке: