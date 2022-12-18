Королева словесности

В жизни, к сожалению, нечасто встречаются по-настоящему незаурядные личности,

привлекающие своим неординарным умом, начитанностью, жизненными приоритетами.

Поэтому общение с такими людьми воспринимается как праздник. Заслуженный учитель Чувашии, давний друг газеты «Вперёд» Лидия Романовна Кочеткова как раз из их числа.

Отрадно, что наравне с «Литературной газетой» и с «Аргументами и фактами» наша газета многие годы для нее — одна из настольных. Прочитав очередной номер, бывает, позвонит нам, журналистам, и по-доброму укажет на ошибки и неточности, по-матерински что-то посоветует.

Лидия Романовна даже журит как-то корректно и по-дружески, за что мы ей бесконечно благодарны. 18 декабря этой яркой, с неуёмной энергией и творческим началом женщине исполняется 85 лет. Грядущее событие и послужило поводом для нашей встречи.

Случилось так, что в последнее время Лидия Романовна приболела, и наше общение состоялось у нее дома. Первое, что бросается в глаза – новенькие, еще пахнущие типографской краской, книги. Увесистые тома и книжечки потоньше — романы, повести, мемуары, литературоведческие издания — комфортно разместились вокруг своей обладательницы. По-королевски расположившись между книгами и лекарствами, Лидия Романовна объяснила, что регулярно заказывает книги по почте, следит за новинками литературы и знакома практически со всеми современными авторами. А по-другому истинная поклонница ее Величества Книги свою жизнь не представляет.



«Книги — моя страсть с детства», — в самом начале нашего разговора признается хозяйка. Уроженка Алатыря, сколько себя помнит, всегда много и вдумчиво читала. Школьница была записана сразу в две библиотеки и проглатывала книги одну за другой.



Училась Лидия в одной из престижных школ города – школе № 7 им. Челюскинцев. Сейчас ее назвали бы элитной – 9 педагогов носили звания заслуженных учителей России и Чувашии. Родная школа для будущего педагога стала эталоном идеальной школы, и для учителей, и для учеников она была по-настоящему вторым домом. Лидия Романовна очень благодарна школе за первые жизненные уроки, за друзей, за первую любовь, за свое становление.



Лидия слыла одной из лучших учениц — ей одинаково хорошо давались и гуманитарные предметы, и точные науки. Окончив школу с серебряной медалью, она решила связать свою жизнь с учительством и поступила в Горьковский педагогический институт им. М. Горького на историко-филологический факультет.



«В педагогику я пошла по примеру папы, — рассказывает о выборе профессии моя героиня. — Он преподавал в железнодорожном техникуме правила технической эксплуатации железных дорог и носил высокое звание почетного железнодорожника всесоюзного значения. Мама работала на махорочной фабрике, была простой труженицей».



По ходу нашего общения невольно поражаюсь, насколько светлая память у моей собеседницы. Она без запинки называет имена и фамилии всех без исключения школьных преподавателей, не без улыбки рассказывает забавные случаи из далекой юности, вспоминает своих любимых одноклассников, счастливое детство.



Общение с Лидией Романовной доставляет истинное удовольствие. О событиях своей жизни она рассказывает самокритично и не без доли иронии.

Судьбоносное знакомство с будущим супругом, шумерлинцем Константином Филипповичем Кочетковым, произошло во время студенчества.



Молодые люди поженились после окончания Лидией Романовной четвертого курса института, в 1959 году. Через год родился сын Владимир и семья окончательно обосновалась в Шумерле.

Получив диплом о высшем образовании, в 1961 году будущий заслуженный учитель Чувашии впервые переступила порог школы № 2 в качестве учителя русского языка и литературы. Тогда она вряд ли предполагала, что эта школа станет для нее единственным местом работы.



Уроки Лидии Романовны с первого дня ее учительства отличались особенной атмосферой. Она никогда не ограничивалась рамками программы, умело расширяла методику преподавания, в каждой теме находила изюминку, увлекая ребят в удивительный мир русского языка и литературы.

А русский язык для Лидии Романовны – это любовь на всю жизнь. «Сохранение родного языка – одно из наиглавнейших предназначений человека, — уверена русовед. — Владеть родным языком — это значит правильно думать, правильно выражать свои мысли и, как следствие, быть успешным».

Учитель и сегодня не устает совершенствовать свои познания в языкознании: читает специальную литературу, слушает обучающие лекции в интернете, смотрит телеспектакли по классике. А с какой легкостью она цитирует Пушкина, Тургенева, Маяковского, Чехова… Мастера слова, такие разные и неоднозначные, органично идут с учителем по жизни, отвечая на любые вопросы…



С учениками она была строгой и требовательной, но в то же время душевной и понимающей. «Дисциплину и порядок я всегда ставила во главу угла», — вспоминает педагог. И не без улыбки констатирует, что бывшие ученики по сей день признаются ей в том, что они ох как ее, строгую, боялись. Но потом, по окончании школы, подружившись, кардинально меняли своё мнение, осознав, что строгость и требовательность педагога — от безграничной щедрости и душевной доброты.



В стенах школы Лидия Романовна всегда фонтанировала идеями, была душой и заводилой всего нового и интересного, с удовольствием принимала участие в художественной самодеятельности, вела литературный кружок, члены которого выпускали стенную «Литературную газету» и рукописный журнал «Юность».



В течение двадцати двух лет, с 1972 по 1994 годы, Л. Р. Кочеткова работала завучем школы по учебно-воспитательной работе. Оказывая методическую помощь начинающим педагогам, она многим помогла найти себя в профессии и стать настоящими учителями. Педагоги школы до сих пор вспоминают ее присутствие на своих уроках, после которых следовал компетентный анализ ведения урока и конкретные методические рекомендации по совершенствованию преподавания.

Отдельных слов в трудовой биографии Лидии Романовны заслуживает музейный период. В течение пяти лет, до выхода на пенсию, она совмещала преподавание с руководством школьным музеем. За это время экспозиция музея пополнилась ценными материалами и экспонатами по истории школы № 2. Лидия Романовна как руководитель организовала не один десяток ярких мероприятий: поэтических вечеров, встреч с ветеранами войны, участниками чеченских и афганских событий, выпускниками школы, интересных классных часов и много других душевных встреч.



«Свою работу важно любить и отдавать всю себя, — уверена Лидия Романовна. — Если работа тебе по душе, значит, и жизнь прожита не зря».

Лидия Романовна не только талантливый учитель, но и литератор. Её творения – стихи и очерки – не раз публиковались на страницах газеты «Вперёд». Начинала она с заметок и статей на педагогические темы. С середины 80-х годов Лидия Романовна пишет стихи и прозу. О чем? О жизни, о людях, о любви и, конечно же, о школе.



Стараниями учеников и сотрудников городской библиотеки им. Г.Н. Айги свет увидели несколько поэтических и прозаических сборников Л.Р. Кочетковой. В предисловии к одному из них автор отметила: «В основе моего творчества лежит любовь к человеку, к природе, к родине, к школе, размышления о времени и о себе».



Будучи на заслуженном отдыхе, Лидия Романовна с головой окунулась в деятельность городского Совета ветеранов, регулярно организовывая яркие литературные вечера, встречи с талантливыми людьми. На таких мероприятиях, благодаря своему творческому началу, Л.Р. Кочеткова, как правило, и автор сценария, и ведущая.



Лидия Романовна очень любит петь и с удовольствием это делает. Несколько лет назад при центре социального обслуживания населения был создан вокальный коллектив. Теперь хор «Вдохновение» успешно радует своим песенным творчеством зрителей не только Шумерли, но и других муниципалитетов.



Лидия Романовна всегда обладает собственным мнением, порой отличающимся от мнения других, и в целом слывет человеком прямолинейным, безапелляционным. Четко аргументируя свои доводы, выражается строго по существу. Может жестко покритиковать, невзирая на должности и лица. За это, возможно, кто-то ее недолюбливает, сторонится, но наверняка прислушивается и делает выводы. Обладая 46-летним педагогическим стажем и богатым жизненным опытом, она имеет на это полное право.



На заслуженный отдых Л.Р. Кочеткова ушла 15 лет назад, но не было и дня, чтобы она не беспокоилась за школу, за систему образования. «Сейчас в школьной системе происходит страшное — отрыв учителя от ученика, — печально констатирует Лидия Романовна, рассуждая о современной школе. – Всё делается формально, для галочки, без души. Педагоги забыли, что самое важное между учителем и учеником – это доверие. Не уставать быть ребенку другом, уметь выслушать, понять, вложить в души детей главные жизненные ценности — самые важные принципы педагогики».



Л.Р. Кочеткова остается одним из самых востребованных и любимых учителей-словесников в городе. К ней не зарастает тропа школьников. Подготавливая ребят к ЕГЭ по русскому языку и литературе, она не без удовольствия превращает занятия в игру, в непосредственное общение, выстраивая диалог с детьми доверительно и непринужденно. «Мы говорим с ребятами о том, о чем они порой не могут поделиться с родителями», — признается Лидия Романовна. Своих учеников она очень любит и переживает, что из-за болезни их пока пришлось распустить.



Лидия Романовна помнит всех своих учеников, со многими всегда на связи. Особо памятны ребята последнего выпуска, с любовью называемые классной руководительницей «последышами». «Храню все дорогие творения моих девчонок и мальчишек: тетради, выставленные оценки, какие-то атрибуты игр и другие милые мелочи». Выпускники 2001-го, в свою очередь, знают наверняка, что их самая классная классная переживает за всех и каждого и всегда рада их видеть.



Пытливый от природы ум Лидии Романовны не приемлет ничегонеделания. Она с удовольствием учится всю жизнь и, даже захворав, продолжает вести личный дневник, в который записывает события прошедшего дня, размышления о жизни, о человеческих поступках, о людях и о себе. В арсенале Лидии Романовны — несколько тетрадей стихов, прозы, дневников, записок на полях, конспектов прочитанных книг. Кстати, свой архив профессиональных статей и заметок она передала в школу, где, как обещали коллеги, рукописные материалы будут переведены в электронный вид.



А еще в последнее время она приучила себя записывать так называемые мысли дня. «Жизнь — на конце, а так много не познано и не успеть, не успеть… Хоть дурой бы не умереть!». Даже про такие серьезные вещи она умудряется писать оптимистично, с юмором.



«Главное в жизни — не терять своего достоинства и трудиться», — отвечая на вопрос о смысле жизни, размышляет Лидия Романовна. — Я счастливый человек. Жизнь моя состоялась: любимая работа, хорошая семья, благодарные ученики, верные друзья».



Вдруг оторваться от активной жизни, до недавнего времени бившей ключом, для Лидии Романовны оказалось нелегко. Но, благодаря надежному тылу в лице сына Владимира и любимых «боевых» подруг, она в курсе всего происходящего вокруг. В её доме не умолкает телефон – постоянно звонят ученики, друзья, коллеги, медики с главным вопросом — как здоровье? Все уверены, что недомогания — дело временное и желают Лидии Романовне скорейшего выздоровления. Уверены и мы, что эта жизненная пауза не продлится долго, и совсем скоро открытая на общение и бесконечно влюбленная в жизнь Лидия Романовна Кочеткова обязательно вернется в строй. Во всеоружии и с новыми идеями.

Ольга Дмитриева.