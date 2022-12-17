Выплаты будут осуществляться из резервного фонда Чувашской Республики. Соответствующий законопроект одобрен на заседании Кабинета Министров региона.



Согласно проекту документа, с 1 января 2023 года членам семей погибших (умерших) граждан Российской Федерации, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, предоставят единовременную денежную выплату в размере 1 млн рублей в равных долях. Порядок назначения и осуществления единовременной денежной выплаты будет определен решением Кабинета Министров Чувашской Республики.



Принятие законопроекта потребует выделения в 2023 году дополнительных средств из республиканского бюджета. Предполагается, что выплаты будут производиться из резервного фонда Кабинета Министров Чувашской Республики.



Правительством Чувашии был поддержан и законопроект, который позволит сохранить право многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, на обеспечение жильем в случае уменьшения состава семьи по причине гибели старших детей в ходе проведения специальной военной операции.



«В 2023 году на обеспечение жильем вышеуказанных категорий многодетных семей в республиканском бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 330,5 млн рублей. Планируется обеспечить жильем 65 семей», — проинформировал вице-премьер — министр строительства, архитектуры и ЖКХ Павел Данилов.



Кабинетом Министров Чувашской Республики также одобрен проект закона «О государственной поддержке отдельных категорий граждан по газификации индивидуальных жилых домов».

Документом предусматривается предоставление с 1 января 2023 года субсидий отдельным категориям граждан на приобретение газового оборудования и проведение работ внутри границ их земельных участков в размере фактически произведенных расходов, но не более 100 тыс. рублей на индивидуальный жилой дом.



Субсидией смогут воспользоваться инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, члены их семей, а также многодетные семьи и малоимущие граждане.



Пресс-служба администрации Главы Чувашии.