Зима испытала на прочность

Когда в прошлую пятницу Чувашский ЦГМС предупредил о «жёлтом» уровне опасности 10 декабря, вряд ли кто мог предположить, чем обернутся для людей капризы погоды.

Устранено около 517 обрывов проводов, убрано 627 деревьев, заменено 42 опоры ЛЭП, 137 предохранителей, 62 изолятора — такие результаты аварийно-восстановительных работ в Чувашии.

Прошлые выходные и начало этой недели выдались тяжелыми для коммунальных служб и жителей многих муниципалитетов. Обильный снегопад, метель, а затем дождь привели к сбоям в движении транспорта и нарушению электроснабжения. 10-11 декабря в зоне отключения оказались несколько десятков тысяч домовладений и более 150 социально значимых объектов. Больше всего отключений было в Урмарском, Вурнарском, Моргаушском, Аликовском, Ибресинском районах и Шумерлинском муниципальном округе. Утром 12 декабря перебои в энергоснабжении имелись в 15 муниципальных образованиях. В аварийно-восстановительных работах помощь чувашским энергетикам оказывали 40 бригад из Мордовии, Ульяновской, Самарской, Саратовской, Оренбургской и Пензенской областей. Работу специалистов электросетевых компаний значительно осложнили погодные условия. Из-за заносов на дорогах и гололеда потребовалось больше времени и усилий, чтобы добраться до мест. На утро 13 декабря было восстановлено подключение более 80 % поврежденной сети. Работы продолжались на самых сложных участках в Вурнарском и Ибресинском районах. Для расчистки пролетов линий от поваленных и угрожающих падением деревьев в труднопроходимой лесистой местности была подключена аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Чувашской Республике. К вечеру вторника работы по восстановлению основных опорных сетей 10 и 6 кВт, высоковольтных линий были завершены, что позволило устранить неполадки локального характера. 14 декабря без электроснабжения всё еще оставались 11 населенных пунктов в Ибресинском и Урмарском районах. Сотрудники аварийно-восстановительных бригад работали на износ.



С субботы на двое суток вводилось ограничение движения грузового и пассажирского транспорта, были отменены некоторые междугородние автобусные рейсы. Это дало возможность отрегулировать маршруты и избежать крупных заторов. С 9 по 12 декабря в круглосуточном режиме в работах на региональных дорогах были задействованы порядка 580 единиц спецтехники. Израсходовано более 10 тысяч тонн песко-соляной смеси.



Помимо наносов и гололедицы, проблем добавили обвалившиеся и нависшие над проезжей частью деревья. Большое количество деревьев пострадало на автодорогах Калинино-Батырево-Яльчики — Большое Чеменево – Шемурша-Сойгино-Алтышево, в Алатырском, Аликовском, Канашском районах.



Также из-за обильных осадков в виде снега и дождя 11 декабря происходили многочисленные отключения электропитания на участке железнодорожной сети Арзамас – Канаш. Задержка прибытия поездов по отдельным направлениям составляла до 9 часов. Общее количество пассажирских поездов, по которым произошла задержка прибытия, составило 40 единиц. Силами РЖД железнодорожные составы отбуксировали тепловозами. Работы по восстановлению движения велись всю ночь. Но и 12 декабря общая задержка поездов составляла 1-3 часа. Приволжской транспортной прокуратурой проводится проверка по факту произошедшего и в плане нарушения прав пассажиров.

В Шумерле

С полуночи 10 декабря спецтехника дорожно-коммунальной службы расчищала дороги города. С утра бригада дорожных рабочих вышла на расчистку остановок и пешеходных переходов. В ночь на 11 декабря спецтехника вновь вышла на ликвидацию последствий снегопада, вечером того же дня на дорогах города работали 7 единиц спецтехники. Управляющие компании расчищали дворовые территории и проезды.



11 декабря из-за аварии на подстанции «Северная» в нашем городе без электроэнергии остались около 5 тысяч жителей (поселок Лесной, районы центра города, школы № 6, церкви, ШЗСА, ул. Дзержинского, МОПРа, Горького, Сурской), 5 котельных (ул. Коммунальная, Сурская, К. Маркса, п. Лесной и школа № 6) и артезианские скважины в д. Шумерле. В результате слаженных действий ШГЭС и Алатырских электросетей энергоснабжение было полностью восстановлено к 11.30 час. 14 декабря энергоснабжение на всей территории Чувашской Республики было восстановлено.



В пятом часу вечера 11 декабря через социальные сети к администрации обратился пассажир поезда, который несколько часов был вынужден стоять на станции Шумерля, с просьбой помочь продуктами питания. Главой администрации Валерием Шигашевым была достигнута договоренность с несколькими предпринимателями в сфере общественного питания об организации доставки еды, однако к этому прибегнуть не пришлось. Начальник поезда подтвердил главе информацию, что продукты питания на исходе, но питание для пассажиров будет организовано силами РЖД на станции Канаш. В восьмом часу поезд продолжил следование по маршруту.



12 декабря дорожно-коммунальная служба продолжила борьбу со снегом и наледью, образовавшейся после дождя. Дороги и тротуары посыпались пескосмесью.

В Шумерлинском округе

Неблагоприятные погодные условия привели к снежным заносам, отключению электроэнергии, проблемам с отоплением и подачей питьевой воды в населенных пунктах. С раннего утра 10 декабря и весь следующий день уборочная спецтехника выходила на расчистку дорог, остановочных павильонов и пешеходных зон в сельских поселениях. Жители коллективно ликвидировали последствия ледяного дождя – расчищали дороги от навалившихся деревьев.

12 декабря на еженедельной планерке в администрации округа перед начальниками территориальных отделов была поставлена задача обеспечить питьевой водой жителей сельских поселений, а также рассмотрена возможность первоочередного подключения к отоплению (через генераторы) социальных объектов (школ, ФАПов). Администрация также обратилась к населению округа с просьбой оказать помощь жителям Краснооктябрьского сельского поселения, где сложилась самая сложная ситуация. Там добровольческие бригады помогали убирать деревья и расчищать дорогу для проезда автотранспорта.

По материалам cap.ru, администраций г. Шумерли и Шумерлинского МО.