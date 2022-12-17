В Чувашии открыли первую роботизированную молочно-товарную ферму

Всего за текущий год в республике запущено более 10 объектов в сфере животноводства общей численностью 5000 голов.

Глава Чувашии Олег Николаев посетил СХПК «Новый путь» в Аликовском районе, где принял участие в открытии первой в республике роботизированной молочно-товарной фермы на 200 голов. Ее строительство осуществлялось с октября 2021 года. Общая стоимость инвестпроекта составила 60 млн рублей, в том числе стоимость оборудования – 30 млн рублей. При этом в текущем году кооператив получил государственную поддержку в виде субсидий из федерального и республиканского бюджетов на сумму 18,2 млн рублей.

На новой ферме полностью автоматизированы производственные процессы: установлены стойловое и поильное оборудование, навозоуборочный транспортер, а также автоматическая доильная система с программным обеспечением управления стадом. В одном аппарате производятся такие доильные процессы, как стимулирование, очистка сосков, предварительное сдаивание, доение и постобработка сосков. Кроме того, во время доения молоко сразу же поступает на экспресс-анализ параметров качества. При наличии отклонений автоматика остановит дойку и сообщит об этом оператору.

«Такие фермы ‒ это новое явление в отрасли сельского хозяйства республики. В России таких роботов уже работает несколько сотен. Сама практика их функционирования показывает, что эта современная технология повышает доходность. Потому что увеличивается и продуктивность коровы, и качество молока анализируется на момент доения, и за счет этих показателей у хозяйства появляется больше возможностей для увеличения доходности. Думаю, это хорошее начало, будем анализировать, и, конечно же, поддерживать наши хозяйства, если они будут выбирать такой путь развития», ‒ отметил Олег Николаев.

Всего хозяйство СХПК «Новый путь» насчитывает более 1700 голов КРС, в том числе 572 коров. Это шестое место по республике. За январь—ноябрь 2022 года произведено более 4,3 тыс. тонн молока, что на 8,8% больше аналогичного периода прошлого года. При этом средний надой молока на одну корову в кооперативе на 26,1% выше среднереспубликанского уровня. Кроме того, в сравнении с прошлым годом кооператив на 47,5% увеличил чистую прибыль, на 21,7% ‒ заработную плату, в среднем она составила 45,2 тыс. рублей.

В ООО «Красное Сормово» Красноармейского района в этот же день открыли телятник на 400 голов. Его возведение велось с июля 2022 года. Стоимость объекта составила 45,0 млн рублей. В новом телятнике созданы все условия для максимальной продуктивности животных – телята содержатся без привязи, оборудованы групповые поилки с электроподогревом, глубокая подстилка, транспортировка навоза.

ООО «Красное Сормово» является флагманом среди сельскохозяйственных организаций Красноармейского района: занимает 1 место по численности КРС – насчитывается 1100 голов, а также по валовому производству молока – за январь—ноябрь 2022 года здесь получено 2,8 тыс. тонн молока. «Предприятия, показывающие стабильный рост производства, всегда поддерживаем. В 2022 году «Красное Сормово» перечислены 16,4 млн рублей субсидий, в том числе на обеспечение прироста собственного производства молока, развитие животноводства, техническую и технологическую модернизацию и другие направления», – отмечает вице-премьер – министр сельского хозяйства Сергей Артамонов.

Глава Чувашии Олег Николаев на открытии нового объекта отметил, что планы работы Правительства республики включают еще много задач, чтобы на селе было интересно жить, и молодежь оставалась на родной земле. Предусматриваются разнонаправленные меры господдержки, но для их эффективного использования важны инициативы на местах.

«Год завершается, и радостно фиксировать рекордные результаты в области сельского хозяйства по самым разным направлениям – это и производство зерновых, тепличных овощей, и продуктивность крупного рогатого скота. Много объектов открывается в эти дни, что говорит о том, что отрасль хорошо развивается, и за счет использования современных технологий, комплексного системного подхода аграриев к своей работе повышается их доходность, рентабельность, что автоматически способствует реализации новых проектов. Так замыкается круг, а это привлекает молодежь, и в целом мы достигаем главного – меняется облик села, село оживает, и не менее важно, что мы делаем все больший вклад в реализацию задач Доктрины продовольственной безопасности нашей страны», ̶ прокомментировал Олег Николаев.

Ранее в ноябре Глава Чувашии также ознакомился с результатами реализации двух инвестпроектов в Красночетайском и Цивильском районах.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики