В предпраздничные и выходные дни горожанам предложат десятки мероприятий

В среду, в то время как на центральной площади Шумерли коммунальные службы украшали главную ёлку, в городской администрации шло заседание оргкомитета по подготовке и проведению новогодних и рождественских мероприятий.

Представленный участникам проект плана состоял из трех разделов, самый богатый – второй. В нем перечислены все фестивали, конкурсы, акции, культурные и спортивные мероприятия, а это более 45 пунктов. Площадками их проведения являются библиотеки, учреждения допобразования, ДК «Восход», танцплощадка в парке. Что касается самой новогодней ночи, то никакой праздничной программы и салюта на площади не будет.



Со 2 января детвору и взрослых будут развлекать в парке своими представлениями и игровыми программами школы города и ДК. Приверженцев ЗОЖ ждет декада спорта и здоровья с массой мероприятий, лыжными трассами и тремя катками на стадионе «Труд».



В канун Рождества поклонников самодеятельного творчества порадует праздничная программа коллективов ДК «Восход», а в сам православный праздник – традиционный фестиваль «Рождественская звезда», в котором впервые примут участие и родители воспитанников воскресных школ.



После утверждения окончательного плана мероприятий в городе будут установлены афиши, чтобы шумерлинцы и гости города смогли выбрать себе занятие по душе в длинные зимние выходные.