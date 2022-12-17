Без внимания не остаются

Частичная мобилизация существенно изменила жизнь членов семей мобилизованных. Забота о детях и хозяйстве полностью легла на хрупкие плечи жен и матерей. Благо, они не остались без внимания со стороны государства и различных структур.

В Шумерле на базе КЦСОН был организован координационный центр по оказанию социально-психологической поддержки членам семей мобилизованных граждан. Сотрудники центра совместно со специалистами городской администрации, администраций территориальных отделов Шумерлинского муниципального округа, отдела соцзащиты, службы занятости комиссионно обследовали условия их проживания, подготовили паспорта семей мобилизованных.



Работа по актуализации сведений ведется непрерывно. «Мы звоним к ним, узнаем, не нужна ли какая-либо помощь, консультация, не изменились ли место жительства, состав семьи… Ведь некоторые из мобилизованных приезжали домой, регистрировали браки, если до сих пор официально не были женаты, усыновляли или удочеряли детей», — рассказывает секретарь координационного центра по поддержке семей мобилизованных, директор ШКЦСОН Елена Волкова.



При необходимости семьям мобилизованных оказывается адресная помощь. Так, например, недавно одной матери помогли оформить стипендию на ребенка в размере 2000 рублей ежемесячно. Как выяснилось, в число мобилизованных попали и нынешний муж женщины, и первый (родной отец ее дочери), которого мобилизовали из другого муниципалитета. После выяснения этого факта девочка начала получать положенную ей стипендию.



В преддверии Нового года дети мобилизованных примут участие в новогодних елках, организуемых для них в Чебоксарах, и в шумерлинских праздничных мероприятиях. Ведь каким бы ни было время, наперекор всему детство должно быть счастливым.

Татьяна Александрова.