Школа №3 Шумерли вновь в программе капитального ремонта

В 2023 году будет произведен капитальный ремонт основного корпуса школы № 3 Шумерли в рамках мероприятия «Модернизации школьных систем образования» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». Порядка 57 млн. рублей выделено на эти цели.

Подрядчик определен, но возникает ряд вопросов, связанных с организацией учебного процесса. Дело в том, что ремонт необходимо провести уже к началу следующего учебного года — подрядчик приступит к работам в январе месяце, чтобы в указанные сроки провести полный капитальный ремонт школы с изготовлением вентилируемого фасада.

Именно эти вопросы были обсуждены 15 декабря на первой рабочей встрече директора ООО «Траст-Строй» с главой администрации города.

Источник: gshum.cap.ru.