Чувашское телевидение: начало пути

65 лет назад бюро Чувашского обкома КПСС и Совет Министров Чувашской АССР приняли решение о строительстве радиорелейной линии Канаш-Чебоксары и ретрансляционных телевизионных станций в Чебоксарах, Канаше и Шумерле.

Сегодня телевизионный сигнал можно принимать по кабелю, со спутника или через Интернет. Телезрителям доступны для просмотров многочисленные каналы. И мало кто помнит времена эфирного телевидения, когда сигнал к телевизору поступал от антенны, а программ было мало, да и качество вещания – низким из-за помех. И всё же это был большой технологический прорыв.

Возникновение телевидения в России можно отнести к 1931 г.: 29 апреля и 2 мая были проведены первые передачи на расстояние телевизионных изображений с помощью радиоволн. В 1938 г. были запущены в эксплуатацию первые опытные телевизионные центры в Москве и Ленинграде. 10 марта 1939 г. началось регулярное телевещание в СССР. В тот день московский телецентр на Шаболовке через передатчики, установленные на Шуховской башне, передали в эфир документальный фильм об открытии XVIII съезда ВКП(б).



Однако телевидение еще долго оставалось недоступным широким массам. В 1941 г. процесс распространения телевидения был прерван начавшейся войной. Но фундамент был заложен. После окончания Великой Отечественной войны телевидение в нашей стране развивалось уже безостановочно – произошло восстановление и техническое переоборудование существовавших телевизионных центров и строительство новых, росло количество передающей и приемной телевизионной сети.



С 1956 г. началось строительство в 11 республиках 27 программных телевизионных центров и 15 ретрансляционных станций. 1950-е-1960-е гг. стали периодом зарождения и становления телевидения в Чувашии – временем проб, ошибок и первых успехов.



14 декабря 1957 г. бюро Чувашского обкома КПСС и Совет Министров Чувашской АССР приняли постановление «О строительстве радиорелейной линии Канаш-Чебоксары и ретрансляционных телевизионных станций в городах Чебоксары, Канаш и Шумерля» – эту дату можно считать началом истории Чувашского телевидения.



Разработкой проектно-сметной документации на строительство радиорелейной линии и ретрансляционных телевизионных станций занимался проектный институт Министерства связи СССР. Финансирование строительных работ проводилось как из государственных, так и из местных средств. Из постановления бюро Чувашского обкома КПСС и Совета Министров Чувашской АССР от 14 декабря 1957 г. «О строительстве радиорелейной линии Канаш-Чебоксары и ретрансляционных телевизионных станций в городах Чебоксары, Канаш и Шумерля»: «… Обязать … Шумерлинский деревообделочный завод … принять участие в финансировании и строительстве радиорелейной линии Канаш-Чебоксары и ретрансляционных телевизионных станций в г. Чебоксары, Канаше и Шумерле с выделением на указанное строительство необходимых денежных средств …».



Расширение сети телевизионного вещания было одним из важнейших направлений государственной информационной политики. Развитие телевидения поддерживалось финансовыми средствами, а также находилось на постоянном контроле. Одновременно обсуждался вопрос о строительстве аппаратно-студийного комплекса.



Интересные факты

• На начало 1960 года в стране было всего около 4 миллионов телевизоров, ставились задачи в ближайшие годы увеличить их число в 5-7 раз.

• В 1963 году в Чувашской АССР насчитывалось более 20 тыс. телевизоров.



16 октября 1961 г. государственной комиссией был подписан акт о приемке Чебоксарского телецентра в эксплуатацию. В тот же день Чебоксарская студия телевидения впервые вышла в эфир с собственной телевизионной передачей. С этого момента Чебоксары стали не только «говорить», но и «показывать». Однако для дальнейшего развития телевидения в республике не хватало ни техники, ни специалистов. Редакции студии телевидения работали без телефонной связи.



Продолжалось строительство радиорелейных линий. 16 марта 1962 г. была произведена первая пробная передача по радиорелейной линии Москва-Свердловск с ответвлением на Чебоксары. 25 июня того же года государственная комиссия приняла в эксплуатацию радиорелейную линию Цивильск-Чебоксары. Начался регулярный прием и передача телевизионных сигналов из столицы для жителей Чувашии, получивших возможность смотреть ежедневно московские телевизионные передачи.



Сегодня мы смотрим на телевидение обыденным взглядом, а когда-то, всего несколько десятилетий назад, это было «чудо техники». Телевизоры стояли в домах на почетных местах и с них буквально сдували пылинки, ими гордились. А вечерами вокруг «голубых экранов» собирались целыми семьями.

На снимке: Телевизионный зал в общежитии, январь 1970 г.



И. Капитонова, гл. архивист отдела ГАСИ Чувашии.