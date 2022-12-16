С 14 по 18 декабря в Москве, в «Экспоцентре», проходит 32-я выставка-ярмарка народных

художественных промыслов России «ЛАДЬЯ. Зимняя сказка-2022», в которой вновь принимает участие команда мастеров и ремесленников из Чувашской Республики.



В команду вошли победители конкурса «Туристический сувенир Чувашии-2022», итоги которого подвели в конце ноября. Среди них — мастер народных художественных промыслов из Шумерли Наталья Аношина, ставшая призером в номинации «Сувенир Чувашии». Вчера мы связались с ней по телефону и попросили рассказать о впечатлениях.

Это яркое, красивое мероприятие. Представлена практически вся Россия и несколько стран ближнего зарубежья. Нахожусь тут второй день, еще не всё успела посмотреть, но эмоции только положительные. Действительно, зимняя сказка! – рассказала Наталья газете. И с ней солидарны многие посетители выставки, оставившие комментарии в социальных сетях. Единственный «минус», о котором они упоминают: хочется всего и много, поэтому «берите с собой больше денег».

В зимней экспозиции выставки-ярмарки «Ладья. Зимняя сказка-2022» на площади свыше 6000 кв. м разместились более 1500 организаций промыслов, творческих объединений, индивидуально работающих мастеров и ремесленников из 76 регионов России, а также из Беларуси, Казахстана, Узбекистана, сообщается на официальном ресурсе ярмарки. 52 региона России организовали коллективные экспозиции, которые отображают всё разнообразие традиционных промыслов и ремёсел региона, дают возможность презентовать лучшие туристические маршруты.

В экспозиции Чувашии представлены изделия с национальным колоритом из дерева, керамики, растительных материалов, текстиля, бисера, шерсти и кожи.

Фото Н. Аношиной.

Наталья Игнатьева.