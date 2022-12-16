Местное отделение Чувашского национального конгресса по Шумерлинскому округу заняло 3-е место в республиканском конкурсе «Лучшее местное отделение ЧНК».

10 декабря делегация отделения принимала участие в заседании Большого совета ЧНК и в мероприятии, посвященном 30-летию образования Чувашского национального конгресса.

Там представителям отделения были вручены диплом и памятный подарок.

Отметим, что с 18 февраля текущего года полномочным представителем президента ЧНК — председателем местного отделения ЧНК по Шумерлинскому округу и г. Шумерле является Андрей Мостайкин, работающий заместителем главы — начальником отдела сельского хозяйства и экологии администрации Шумерлинского МО. Члены местного отделения участвовали в более чем 70 мероприятиях, акциях, конкурсах различной направленности, проводимых ЧНК, администрацией округа и различными министерствами. Реализовано несколько новых проектов.



«Благодарю заведующую сектором культуры и архивного дела администрации Шумерлинского МО Наталью Николаеву, коллектив ИРЦК во главе с Ларисой Михайлиной, библиотекарей, директоров школ, учителей чувашского языка и литературы, отдел образования и молодежной политики администрации, краеведов и волонтеров за активное участие в проводимых ЧНК мероприятиях и реализацию новых проектов в области культуры, образования и туризма», — делится Андрей Александрович.



Также 11 декабря делегация отделения приняла участие в благотворительном концерте «Вместе к победе», средства от продажи билетов будут перечислены на отдельный счет Чувашского национального конгресса для оказания помощи бойцам батальона «Атёл».

Источник: администрация Шумерлинского МО.